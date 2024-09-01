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柯文哲遭聲押禁見　小草鋪紙板睡北檢：相信阿伯

柯文哲的支持者們決定在北檢外鋪紙板過夜，徹夜守候柯文哲。（圖／林冠吟攝）

▲柯文哲的支持者們在北檢外鋪紙板過夜，徹夜守候柯文哲。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城弊案，30日遭檢廉搜索後，歷經12小時詢問，31日凌晨抵達北檢複訊，不過柯文哲因拒絕夜間偵訊，遭到檢方當庭逮捕，聲請提審被駁回，稍早北檢對柯文哲聲請羈押禁見。而北院也將在今日召開羈押庭，柯文哲的支持者們也決定在北檢外鋪紙板，徹夜守候柯文哲。

陳佩琪晚間在黃珊珊的陪同下現身北檢，對著場外支持柯文哲的群眾四度鞠躬表示感謝。她哽咽指出，柯文哲目前不知道外面的狀況，但看到不實的新聞滿天飛，指出他們有大量不明來源的財產，他必須要澄清。

陳佩琪表示，她的錢清清楚楚、乾乾淨淨，每一筆都有向檢方交代清楚，但媒體轉述她的證詞，卻都片面偏頗，質疑檢方的偵查不公開，更直指檢方對柯文哲的未審先判。

她也強調，她絕對會支持她的先生，不惜代價捍衛家庭的清白，也謝謝場外小草的守候與給予的加油鼓勵，希望小草們能繼續給予他們支持。隨後再次鞠躬離開，小草們也不斷吶喊，「佩琪加油！」。

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