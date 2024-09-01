摩羯最快明生成　若走「這條路徑」全台風雨加大

記者陳俊宏／台北報導

摩羯颱風醞釀中！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，目前在菲律賓東南方有熱帶擾動，周一、周二可能增強為輕度颱風，若颱風逐漸偏向南海，台灣只會受到外圍環流影響；但若繼續向台灣靠近，那麼各地風跟雨的影響程度，從周三之後就會逐漸加大。

吳聖宇指出，目前預報看起來，今天到周二應該都還是類似的天氣型態，台灣附近大致仍為偏東到東北風，午後雷雨容易發生的區域，維持在背風側的中部以南山區，預報資料看起來仍可能有局部較大雨勢出現機會；至於北部、東半部天氣相對較好，大致維持晴到多雲的天氣。

吳聖宇說，周三之後的天氣變動性比較大，目前在菲律賓東南方有熱帶擾動正在發展，有可能在今天先發展為熱帶性低氣壓，周一、周二還有繼續增強為輕度颱風的可能性。

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▼菲律賓東南方熱帶擾動發展中。（圖／NOAA）



吳聖宇分析，未來大致會先朝向菲律賓呂宋島至巴士海峽一帶靠近，周三就會來到呂宋島北部或巴士海峽，後續的動態變化很大，有可能逐漸向西偏轉趨向南海移動，也有可能繼續緩慢北上往台灣靠近，兩者之間對於台灣天氣影響程度有非常大的差異。

吳聖宇表示，若是颱風逐漸偏向南海，台灣只會受到它外圍環流的影響，迎風面地區降雨機率高；但若是繼續向台灣靠近，那麼各地風跟雨的影響程度，從周三之後就會逐漸加大。

吳聖宇提到，未來颱風是否會繼續逼近的關鍵點，可能是在於台灣北方太平洋高壓對它的導引程度，若是高壓明顯壓制並且導引它向西移動，那麼趨向南海的機會就比較高，反之則有可能繼續緩慢向北接近台灣。

吳聖宇指出，未來這1、2天內的預報變化，還有熱帶擾動實際發展的情況都需要密切觀察，也請大家持續注意最新的天氣預報資訊。