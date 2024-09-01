摩羯颱風最快明生成　預估路徑「包括登陸台灣」

▲菲律賓東方海面的低氣壓發展中。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

摩羯颱風醞釀中！中央氣象署預報員陳姵安表示，菲律賓東方海面的低氣壓可能在周一或周二增強成輕度颱風，有可能影響台灣，但時間點還不一定。氣象專家吳德榮則提醒，其路徑包括從台灣旁邊掠過或直接登陸，應密切觀察。

陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周二各地大多晴到多雲，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部也有零星短暫陣雨，而今日午後中南部有局部大雨機率，；周一、周二水氣有些增加，北部、東北部也有零星短暫陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



陳姵安說，周三水氣更為增加，各地大多多雲到晴，東半部、恆春半島、大台北山區有零星短暫陣雨，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨；周四桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。

陳姵安表示，周五、周六熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。

目前菲律賓東方海面有個低氣壓發展中，陳姵安指出，可能在周一或周二增強成輕度颱風，可能影響台灣，但時間點還不一定，因未來路徑很分歧，目前歐美模式預報差很大，要看它在台灣南邊時，會往南海或往北走，還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今晨紅外線雲圖顯示，菲律賓東方的雲簇持續醞釀發展中；最新歐洲系集模式（ECMWF）、美國系集模式（GEFS）模擬皆顯示，周四至周六有颱風在台灣附近活動，路徑包括從台灣旁邊掠過或直接登陸，由於屬期末模擬，模式繼續大幅調整中，其威脅不可小覷，應密切觀察。

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，周四至周六受摩羯外圍環流或直接影響，天氣變化視颱風動向而定，模式調整中，需再觀察。

▲▼吳德榮說，最新歐洲系集模式（上圖）、美國系集模式（下圖）模擬皆顯示，周四至周六有颱風在台灣附近活動，路徑包括從台灣旁邊掠過或直接登陸。（圖／翻攝weathernerds）

