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地震國家警報9月調整門檻　新增「規模6.5、震度3級」就發送

▲▼氣象署地震測報中心主任吳健富。（圖／記者李姿慧攝）

▲氣象署地震測報中心主任吳健富。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

0403花蓮發生規模7.2強震，雙北震度達4級卻沒收到國家警報，氣象署事後檢討國家警報發送標準，為提升全民地震應變能力，中央氣象署今宣布，9月1日起，新增預估規模6.5以上較大地震的預警機制，震度達3級就發送警報，預警可提早2到3秒，每縣市警報次數多1.4次，兼顧防災且不擾民。

氣象署表示，考量規模6.5以上較大地震常伴隨較長的搖晃時間及強大的低頻能量，尤其高樓層感受到的搖晃程度相對明顯，氣象署新增預估規模6.5以上的地震速報發布條件。這項調整可進一步涵蓋多種地震情境，提升警報發布的覆蓋範圍，進而提高預警的準確性，避免漏報。

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國家警報納入新增條件後，災防告警細胞廣播訊息之「地震速報」發布條件包括「當地震預警系統預估發生規模5.0以上地震，針對預估震度可能達4級以上的縣市民眾；或預估發生規模達6.5以上地震，且預估震度可能達3級以上的縣市民眾。」

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，國家警報在民國105年上線，地震預警系統偵測到地震規模5.0以上且震度達4級地區就會發送，今年0403花蓮地震後發現對於較大地震有需要調整的空間，因此113年6月5日邀請專家學者科學探討，7月17日也邀防救災單位針對發布影響討論，預計9月在原有條件下，新增規模6.5以上地震，針對震度3級以上區域發送國家警報。

吳健富進一步說明，0403地震後發現現有發布警報條件會低估部分縣市震度，發生沒有達到或漏報現象，規模6.5以上地震破裂時間會比較長且有強大低頻能量，認為應納入發送範圍，預估在實行後可以涵蓋多種地震情境，除規模5且震度4級以上的中度規模地震，規模6.5以上地震因後面還有能量釋放，可以涵蓋中大型地震，讓民眾適時收到警報做相關反應，並提高預警準確性。

吳健富也指出，該調整後將有三大效應，首先是以0403地震的台北市案例來看，調整震度3級以上就發送，可以提早2到3秒發送預警時間；第二，依據0403地震經驗，初始震報可能會低估，未來規模6.5以上地震可提供較早預警時間；第三，規模6.5以上地震破裂時間比較長，搖晃時間較久，加上有強大低頻能量及高樓效應，若1樓震度3級，震波進入建築物後，9樓震度會放大3倍到震度4級，未來收到警報可提早防範家具或重物掉落等反應時間。

至於新增規模6.5以上且震度3級就發送警報，會不會讓警報變多且擾民，吳健富強調，2022年迄今規模6.5以上地震有8個，其實不多，以發送標準調整估算，每個縣市警報次數將多1.4次，在合理範圍內，單一縣市最多為4次，譬如台北市、新北市等，另基隆、桃園、新竹市、新竹縣各有3次，可以兼顧防救災需要且不擾民。

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