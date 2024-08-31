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陳佩琪「存百萬現金」有說明　檢方抓「應曉薇便當會時機點」猛追

▲▼ 檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，陳佩琪晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲太太陳佩琪以證人身份接受檢方詢問。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案涉圖利罪，31日晚間7點多北檢結束複訊後，認定柯文哲涉案嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。有媒體指出，柯妻陳佩琪曾多次拿大筆現鈔至ATM存款，前後加總的金額達上百萬，恐成檢方調查突破口；但據了解，陳佩琪在接受檢方詢問時，有清楚交代財產來源，但檢方卻刻意將款項與2019年應曉薇頻繁約「便當會」相聯結，藉以指稱柯文哲涉收賄罪、圖利罪。

北檢31日下午重開偵查庭，接著於晚間7點多時結束複訊，認定柯文哲涉案嫌疑重大，有涉收賄、圖利等罪，向法院聲請羈押禁見。有媒體報導指出，調查小組發現，柯妻陳佩琪曾多次拿大筆現鈔至ATM 提款機存款，金額達上百萬元。

據了解，柯家的支出都由陳佩琪在管理，陳佩琪昨日赴北檢作證時，也確實交代這幾年的金流。其中，最大筆的是2018年選舉時，當時抵押房屋借款2000萬打選戰，之後約有200萬的選舉結餘款。

此外，陳佩琪還領有亡母留下的遺產，該筆現金都暫時放在身邊未即時存入；另有一些是柯文哲上節目的通告費，陳佩琪都會將這些現金累積到一定數目後再拿去ATM存到小孩帳戶。

這些家中瑣碎支出，原無異樣，陳佩琪也清楚向檢方交代，但檢方仍懷疑這與應曉薇遊說京華城案有時間上的關聯；雖然柯文哲表示他平時不管家用，對金錢管理不知情，但此上百萬款項也被當成不明金流，成為檢方向法院聲請羈押的理由之一。

而對於檢方不斷放話曲解陳佩琪的證詞，據了解，民眾黨內部正在研議，如何反制檢方不斷放話帶風向、企圖羅織罪名加諸在柯文哲身上。

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