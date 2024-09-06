檢首次聲押柯文哲敗在太貪心　律師林智群：開庭笑死人

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，5日被收押。律師林智群認為，檢方第一次開庭時太急於主攻收賄罪，結果只能拿出100多萬元的不明金流，「開庭前嚇死人，開庭笑死人」，第二次改打圖利罪就成功說服法官，「結論就是，開庭時不能太貪心，先丟有把握的牌」。

▲檢方第一次聲押柯文哲，但法官裁定無保請回。（資料照／記者湯興漢攝）

柯文哲8月30日遭到檢調搜索帶回，經歷長達近70個小時的訊問，9月2日凌晨獲得台北地院裁定無保請回，但北檢隨即提出抗告；北院5日下午2點第2度召開羈押庭，並於下午5點16分宣示裁定結果，柯文哲遭到收押禁見。

林智群5日在臉書發文分享個人見解，他表示，看了北院的羈押裁定內容之後有一些想法想和大家分享，首先，檢方第一次開庭時太急於主攻收賄罪，反而不強調圖利罪，結果只能拿出100多萬元的不明金流，跟京華城200億元的利益差太多，「開庭前嚇死人，開庭笑死人」，所以收賄罪的部分無法說服法官，連原本穩穩的圖利罪也沒有被採納。

▲檢方第二次再戰，成功說服法官以圖利罪羈押柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

林智群分析，圖利罪是5年以上重罪，不需要硬加法條，特別是在無法證明相關金流的情況下，一直主張收賄罪，反而很難被法官採納；所以第二次開庭檢方改打圖利罪，最終說服法官以圖利罪羈押柯文哲，「結論就是，開庭時不能太貪心，先丟有把握的牌」，沒把握的部分，就等日後證據充分之後再戰。

不過，關於柯文哲被收押，林智群也強調這其實不值得高興，柯在2014年間以素人身分參政，說要挑戰財團勢力，當時獲得很多人高度期待，沒想到10年過去了，「素人參政，最後還是倒在財團的誘惑下」。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未經判決確定前，應推定為無罪。