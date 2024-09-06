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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲被羈押關鍵曝光！　郭正亮：圖利罪被押真的很少見

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入圖利京華城容積暴增案，5日被台北地院裁定羈押禁見。前立委郭正亮認為，柯文哲是被用第6條圖利罪羈押，這個狀況真的非常少見，主要是因為北檢有強烈懷疑，覺得案子本身會變成賄賂罪，所以基於這個辦案動機申請羈押。

▲柯文哲遭羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲被上銬羈押。（圖／記者林敬旻攝）

郭正亮5日在政論節目《新聞大白話》中提到，柯文哲是被用第6條圖利罪羈押，檢方通常只要有50％以上的懷疑就會成罪、要求羈押，但法院不是，所以這還不是定罪，「羈押就是他認為你出去可能會串供，會妨害整個犯罪輪廓形成、妨害辦案」，目前檢方有把握的是圖利罪的部分，所以沒有講到貪汙治罪條例第4條、第5條，也就是職務上的收賄。

郭正亮也坦言，用圖利罪把人押起來的案例非常少，主要是因為北檢有強烈的懷疑，認為這個案子本身會變成賄賂罪，所以基於這個辦案動機申請羈押，現階段看到的是圖利，有很多決策上的蛛絲馬跡，但是目前還是一直找不到錢，檢方可能想說也許再熬一下。

郭正亮表示，檢方想再熬一下，「沈慶京能熬1個月嗎？」沈慶京目前仍被羈押中，但他堅持給應曉薇的錢是慈善捐款，這個一聽就知道不合理，如果再押上1、2個月，他會不會改變口供、會不會講出一些事情來。

郭正亮指出，檢方找不到物證，只能寄望人證，目前至少知道沈慶京、應曉薇的錢有問題，可是他們還不願意講，檢方就先押了，看他們撐不撐得住，檢方接下來可能會採取威脅利誘，跟彭振聲、沈慶京等人談判，希望能夠挖出更多東西。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未經判決確定前，應推定為無罪。

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