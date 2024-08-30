嘉義縣開學日送大禮　校園汰換置物櫃「牆壁也粉刷過了」

▲▼ 嘉義縣開學日，各校校園汰換置物櫃、牆壁粉刷、登革熱防治到位 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今8月30日開學日，嘉義縣長翁章梁前往水上國小瞭解環境整理及登革熱防疫情形，並到教室視察新購置物櫃使用及各班教室油漆粉刷情況，全新的置物櫃及粉刷後的乾淨牆壁，孩子們開學第一天就樂開懷，上課學習心情更放鬆。

教育處說，97年至100年度時，已逐年補助公立國民小學購置低年級教室置物櫃，但該批大多數已老舊生銹損壞，無法修復使用，且中、高年級及國中班級教室亦無完整置物空間供學生使用，有些用不到的課本或文具，只能隨地放或放置書包內，長期背負過重書包，可能導致發育不良等問題。

為落實書包減重、改善學習環境，今年度共計補助有東石國中等63校採購新置物櫃，數量共1萬1,177組、總經費1,040萬，目前已陸續送貨至學校安裝中。

另外，班級內牆面多因佈置有殘膠、或是用過久老舊斑駁，此次也將牆面重新粉刷，同步補助的油漆粉刷經費計有東石國中等83校、835間班級教室改善，總經費達1,135萬4,797元。

翁縣長同時關心校園各項環境整理的工作，水上國小許校長也表示，環境整理的工作都在開學日前完成，特別感謝環保局協助派消毒車到校園完成清消。

翁章梁要求校內同仁隨時檢視校園遊戲器材及相關設備運作，面對當前腸病毒、流感、登革熱及各項疫情的衝擊，呼籲學校與社區落實勤洗手、戴口罩、生病不上學及「巡、倒、清、刷」環境整理，有效阻絕流行性病毒及登革熱病媒滋生，落實各項防疫工作，在校園快樂學習成長。