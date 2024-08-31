人潮炸裂！台南「超長蜈蚣人潮」曝光　全場崩潰：明天更恐怖

▲超長人潮等待入場 。（圖／翻攝台南式 Tainan Style）



網搜小組／劉維榛報導

2024台灣文化創意博覽會（文博會）自23日起，只短短舉辦7天，明天閉幕人潮預估上看10萬！粉專《台南式 Tainan Style》直擊，展館外人潮炸裂，甚至一度停止開放入場，壯觀畫面曝光，可見民眾仍有耐心撐傘排隊，「太恐怖，這種天氣必中暑」。

粉專《台南式 Tainan Style》稍早分享，「文博會人潮炸裂，主辦一度停止開放入場。」小編也回報狀況，目前還在消化館內人流，但場外還是持續排隊，約需等待2小時。

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照片可見，超多民眾頂著炙熱太陽排隊，人潮繞著展館一大圈，《台南式 Tainan Style》還特地空拍，隊伍左右各繞了兩大圈，非常可觀，幾乎所有人都撐著傘，避免太陽照射，讓小編不禁笑虧「臺灣文博會（X），雨傘博覽會（Ｏ）」。

底下引來6千多名網友熱議，「很讚！樂於見到台灣的文創，希望能向日本看齊」、「傻眼，我明天還要去嗎？明天只到17:00應該更恐怖吧！只有5天太少了，還幾乎都在平日，假日只有2天」、「懇請考慮延長展覽時間，謝謝」、「這是雨傘發表會嗎」、「不能爭取再延長一天嗎」、「這個季節辦，排長隊實在為難，熱～」、「太恐怖，這種天氣必中暑」、「如果改成全台蜈蚣陣大會師會不會比較好」。

有排隊民眾也回應，「排隊兩小時，已累」、「家人排2小時入場，好恐怖」、「進館這一刻我哭了」、「11點排，14：30還在排^_^」。小編又回報「現在又排更長了，排到高鐵橋下了，大概要三小時」。

▼一排民眾都撐傘遮陽。（圖／翻攝台南式 Tainan Style）

