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台南市勞工局邀亮哲行銷視障按摩　紓壓拿大獎

▲為讓每位台南視障按摩師能穩定就業，31日於東山服務區舉辦「即刻手護觸動台南」視障按摩行銷記者會，觸動大家對視障按摩的關心並實際前往消費支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為讓每位台南視障按摩師能穩定就業，31日於東山服務區舉辦「即刻手護觸動台南」視障按摩行銷記者會，觸動大家對視障按摩的關心並實際前往消費支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓每位台南視障按摩師能穩定就業，落實市長黃偉哲「希望家園」友善職場的施政藍圖，31日於東山服務區舉辦「即刻手護觸動台南」視障按摩行銷記者會，特邀知名演員亮哲實際體驗力挺視障按摩，觸動大家對視障按摩的關心並實際前往消費支持。

▲為讓每位台南視障按摩師能穩定就業，31日於東山服務區舉辦「即刻手護觸動台南」視障按摩行銷記者會，觸動大家對視障按摩的關心並實際前往消費支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲為讓每位台南視障按摩師能穩定就業，31日於東山服務區舉辦「即刻手護觸動台南」視障按摩行銷記者會，觸動大家對視障按摩的關心並實際前往消費支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基特別邀請演員亮哲、勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟、台南市總工會常務理事楊天來、大台南總工會副理事長陳美靜、台南市盲人福利協進會理事長張國光及理監事尹仲平、台南市佑明視障協進會社工師江茂坤及陳一玲出席行銷記者會。

▲為讓每位台南視障按摩師能穩定就業，31日於東山服務區舉辦「即刻手護觸動台南」視障按摩行銷記者會，觸動大家對視障按摩的關心並實際前往消費支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動的序幕曲由佑明視障協進會-問樂團3位視障團員樂器演奏經典名曲「望春風」作為開場，鼓舞人心喚醒對視障者的關注，並體現了視障者能有更多元的就業選擇。勞工局亦在活動現場舉辦免費按摩體驗，讓現場民眾親身感受視障按摩的療癒效果，同時增進對此專業的理解。行經國道3號來到東山服務區的遊客與運將，歡迎走進視障按摩小站紓解疲倦感再出發，快樂出門平安回家。

▲為讓每位台南視障按摩師能穩定就業，31日於東山服務區舉辦「即刻手護觸動台南」視障按摩行銷記者會，觸動大家對視障按摩的關心並實際前往消費支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，希望透過「即刻手護 觸動台南」行銷活動能夠帶動民眾更進一步了解視障按摩並實際行動給予視障按摩師機會，他們的專業技術都是由勞工局把關，按摩師都是經過1000小時以上國家級訓練取得專業證照。另外，勞工局還輔導視障按摩院設施設備補助更新、視障按摩師服務品質提升以及去年剛成立一家中型按摩院「佑明視障按摩有限公司」提供約10名按摩師就業機會，真正實踐黃偉哲市長「希望家園」理念。

▲為讓每位台南視障按摩師能穩定就業，31日於東山服務區舉辦「即刻手護觸動台南」視障按摩行銷記者會，觸動大家對視障按摩的關心並實際前往消費支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

就業促進科長沈淑敏表示，勞工局長期輔導培訓視障按摩師迄今已達265位，分別在台南市的93家按摩據點含按摩小站提供服務。台南是被票選最值得造訪的城市之一，9月-10月陸續迎接中秋節、教師節及雙十國慶等特別節日，來台南玩的遊客與在地人歡迎前往按摩據點紓壓、輕鬆一下，以實際消費支持及鼓勵視障按摩師，讓他們專業技術能夠大展身手，即日起民眾只要在10月10日前至南市指定的82家視障按摩據點滿400元以上(每人單次消費限領一次)就能夠得到摸彩券及加碼刮刮卡一張，獎項豐富有最受矚目iPhone15 Plus 1名、43吋LED電視及變頻直立式洗衣機各1名、一千元禮券30名、五百元禮券100名以及加碼的電子禮券2000份等多項好禮。

活動結束將於10月19日台南勞工局粉絲專頁「台南呷頭路-台南市政府勞工局」直播抽出多位幸運兒。 活動網址：https://reurl.cc/nNQN9n

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