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2024台灣文博會台南古蹟大升級！　在夜光下遇見最美的台南

▲台南三大古蹟景點為迎接2024台灣文化創意博覽會首度移師台南，不論軟硬體皆卯足全力更新升級，讓把握暑假尾聲的民眾，享受一次最美好的台南經驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南三大古蹟景點為迎接2024台灣文化創意博覽會首度移師台南，不論軟硬體皆卯足全力更新升級，讓把握暑假尾聲的民眾，享受一次最美好的台南經驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣文化創意博覽會自8/23盛大登場，安平古堡、赤嵌樓與台南孔廟等三大古蹟區，在短短一周內湧入4萬人次，更在園區周邊及商圈創造超過30萬旅客遊覽停留，本次台南三大古蹟景點為迎接2024台灣文化創意博覽會首度移師台南，不論軟硬體皆卯足全力更新升級，讓把握暑假尾聲的民眾，享受一次最美好的台南經驗。

▲台南三大古蹟景點為迎接2024台灣文化創意博覽會首度移師台南，不論軟硬體皆卯足全力更新升級，讓把握暑假尾聲的民眾，享受一次最美好的台南經驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

赤嵌樓海神廟因逢第二期修復工程，為打破民眾對工程修復期間鐵皮鷹架圍繞的既定印象，在市府全力支持下，文化局提出「工地展場化」的概念，將工地鷹架轉化為大型環景沉浸式劇場的絕佳場域，透過投影呈現出赤嵌樓周邊在400年前的那片陽光沙灘，遊客更能在現場透過多媒體互動，穿越時空回到17世紀這座曾為台灣商業中心的重要城市。

▲台南三大古蹟景點為迎接2024台灣文化創意博覽會首度移師台南，不論軟硬體皆卯足全力更新升級，讓把握暑假尾聲的民眾，享受一次最美好的台南經驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，赤崁樓文昌閣做為全台考生及民眾必訪景點，一樓常設展「尋：赤崁樓的時光故事」搭配文博會全新更展。「築堡開端」及「台閣記」兩大展覽章節，前者描繪普羅民遮堡於17世紀的建城緣由，以及歷經鄭氏等多次政治權力轉移與建築用途改變的過程與面貌更迭；後者則呈現普羅民遮堡在後期興建起樓閣外觀並延續保留至今的歷史過程，讓民眾可藉由淺顯易懂的展陳，一次了解赤嵌樓的前世今生和台南歷史間的千絲萬縷。

▲台南三大古蹟景點為迎接2024台灣文化創意博覽會首度移師台南，不論軟硬體皆卯足全力更新升級，讓把握暑假尾聲的民眾，享受一次最美好的台南經驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安平古堡搭配2024台灣文博會，在8/23-25開幕前三天，推出期間限定「夜間版熱蘭遮市集」與熱蘭遮堡夜間導覽。民眾不僅可以體驗用「古錢幣」交易，現場也安排演員打扮成大航海時代匯聚安平的各族群，與現場遊客展開劇情互動；夜間光環境的光影投射和專業導覽員的解說，夜光下的徐徐微風，讓民眾體驗夜光下台南的全新氛圍。

▲台南三大古蹟景點為迎接2024台灣文化創意博覽會首度移師台南，不論軟硬體皆卯足全力更新升級，讓把握暑假尾聲的民眾，享受一次最美好的台南經驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

全台首學台南孔廟也搭上台灣文博會的熱潮，推出「百年」來的首次夜間開放，光環境設備的裝設改善，柔和內斂的燈光呈現孔廟建築的夜間之美，從大成殿、明倫堂到禮門、義路，揭開世人未曾見過的孔廟夜間神秘面紗。

▲台南三大古蹟景點為迎接2024台灣文化創意博覽會首度移師台南，不論軟硬體皆卯足全力更新升級，讓把握暑假尾聲的民眾，享受一次最美好的台南經驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

歡迎全國民眾把握本週末至2024台灣文博會的各大展區及古蹟景點，享受這場文化盛會，相關資訊請至2024台灣文博會在台南官網(https://tainan400.tainan.gov.tw/expotainanniau/index.php)或持續關注「藝遊台南」臉書粉絲專頁。

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