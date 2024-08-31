考試院史上首度「無首長狀態」　黃榮村最後上班日仍籲朝野化解歧見

▲考試院遇史無前例空城狀況。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

第13屆考試院29日任內最後一次院會，為使舉辦國考事項運作不受影響，考試院改制院會剩3部級首長仍可開會。昨（30日）則是考試院第13屆任內最後一個上班日，考試院也歡送將卸任的院長黃榮村、副院長周弘憲及9位考試委員，考試院也進入中華民國史上首度「無首長、無考委狀態」，黃榮村表示，考試院被迫進入一段非常時期，他衷心盼望各政黨與立委們能化解歧見，儘速讓考試院運作回歸正軌。

黃榮村昨表示，為國家辦好人才考選工作，是考試院固有的憲政責任。4年來除了辦理公平、公正、公開的國家考試，更積極推動電腦化測驗，進行公務人員高普考專業科目減科，讓用人機關參與面試選才，為政府選出適任人才。除此之外，也推動「建構安心懷孕友善生養環境」政策，並修正任用、陞遷、保險、留職停薪等法規，讓公務人員減輕育兒負擔。

黃榮村說明，為使退撫制度永續健全，考試院建立了公務人員個人專戶制退撫制度，讓年輕世代公務人員做自己退休金的主人，避免債務世代移轉；此外，確定提撥制下的軍公教退撫基金與公保準備金，在2024年前兩季合計已獲利逾2,200億，與2023年的1,600多億盈餘合計逾3,800億，一年半的盈餘總數，已超過2018年以來年改所撙節與政府挹注進入基金的2,600多億，這是一種成功的雙軌並行，是退撫基金永續經營的良好示範。

對於近日人事僵局，黃榮村也坦言，接下來的第14屆考試院，總統已經提名周弘憲與許舒翔為院長、副院長候選人，相信在他們理念清晰的領導下，一定更能體現出考試院大門上「選賢與能」這4個字的本意。但讓他比較遺憾的是，目前因政黨意見紛歧，致14屆難以在9月1日上任，而使考試院被迫進入一段非常時期，他衷心盼望各政黨與立委們能化解歧見，儘速讓考試院運作回歸正軌。

由於人事案卡關衝擊國考領證、辦理等程序，考試院緊急改制通過「考試院會議規則」修正案，增訂出缺時院會運作方式、修正「考試院分層負責實施要點」等多項權宜措施，讓院會剩下3部會首長時仍可開會、修改對外行文、證書簽署樣張也修正院務決行層級，盡可能降低對國考衝擊，但看守院會期間不得處理重大法案或政策，許多事項也待下屆考委就任後追認，人事案仍迫在眉睫。

對於相關權宜政策，藍委翁曉玲痛批這是違憲，秘書長劉建忻指出，現在的僵局與困境，並非考試院所造成，考試院也比任何人都希望能夠貫徹合議制的精神來運作。但既然最壞的狀況已經發生，考試院作為負責任的憲政機關，有責任去做好危機管理，不能只是看著院務停擺和人民權益受損的風險已經來臨，卻沒有任何作為。

劉建忻強調，在此萬不得已的情況下，考試院必須採取暫時性的、非常態性的權宜措施，讓緊急必要的業務可以維持基本運作，目的是為了讓憲法所保障的國民權益不因政治問題而受到傷害。換言之，考試院是在解決問題。

▼考試院第13屆黃榮村院長、周弘憲副院長卸任離院。（圖／考試院提供）

