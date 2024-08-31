嘉義市神鬼傳奇城隍夜巡9／3遶境　375cm「城隍爺神衛機甲」登場

▲▼嘉義市宗教盛典城隍夜巡將於9月3日盛大登場！。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國定古蹟嘉義城隍廟每年農曆八月初一「城隍夜巡夯枷解厄」，是歷史悠久的祈福遶境盛事，更獲選為「2024-2025年臺灣觀光雙年曆」的全國級活動，揚名全台。今年城隍夜巡將於9月3日隆重登場，並將邀請北港媽祖蒞臨一同來嘉賜福；融合了傳統與現代科技AI創新結合的「神衛機甲－城隍爺」將於同日晚間6時30分於中央噴水池首次亮相，掀起宗教文化觀光熱潮。

▲嘉義市宗教城隍夜巡有相關的神鬼審判及角色扮演。（圖／嘉義市政府提供）



黃敏惠市長表示，嘉義市有悠遠且豐富的人文歷史，每年農曆八月初一盛大的城隍夜巡、掃路角以及夯枷等傳統儀式感十足，不僅傳達嘉義人信仰的虔誠，更是嘉義市珍貴的無形文化資產。近年城隍夜巡更加盛大，每年都有新的創意與傳承，並注入豐沛藝文能量，傳遞在地文化，扭轉中元節的印象，顯見城隍廟在保存傳統的同時，賦予宗教文化嶄新風貌，與年輕世代接軌，拓展宗教文化觀光的企圖心。邀請全國民眾一同來嘉，感受嘉義市的特有文化之美。

▲嘉義市宗教城隍夜巡相關交管。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處表示，今年適逢甲辰龍年，城隍夜巡既傳統又創新，邀請北港媽祖來嘉賜福，重現百年前諸羅縣令恭請嘉義城隍、北港媽祖、東門龍王祈求風調雨順、國泰民安的場景。此外，全台首尊–站立式城隍機甲「神衛機甲－城隍爺」，高達375公分，預定於9月3日晚間6時30分在噴水池亮相，屆時還有兩米高的機器人與民眾互動，歡迎民眾體驗傳統中的創新。

市府表示，城隍廟將於9月1日 (星期日)14時起至20時，先行舉行登殿儀式，當天14時起，遶境隊伍將自光華路(近吳鳳北路口)集合出發，繞行吳鳳北路(參拜嘉義城隍廟)、中央噴水圓環、文化路、民族路等路段後返回「城隍廟」。

9月3日，城隍夜巡當天，隊伍將於12時30分自「城隍廟」集合出發，繞行吳鳳北路、光華路、民族路、吳鳳北路(夯枷人員返回城隍廟)、中山路(嘉義市政府、嘉義市政府警察局)、文化路、中山路(中央噴水圓環)、文化路、民族路、吳鳳北路等路段後返回「城隍廟」。鼓勵年輕族群發揮創意，打扮成「人模鬼樣的」神鬼魅影隊伍則於9月3日17時30分於城隍廟出發，從城隍廟出發走中正路、文化路、民族路、國華街，於7時到噴水池集結。屆時市府警察局將行交通管制，籲請用路人注意活動時間，配合交通管制相關措施。

市府交通處表示，為配合「城隍夜巡諸羅城」活動人(車)彈性交通管制，管制期間自9月3日12點至晚上22點，管制範圍為包含忠義街、國華街、吳鳳北路(林森西路至垂楊路段)、民族路(民生北路至吳鳳北路段)及中央噴水圓環周圍路段，嘉義市市區公車調整如下：

【中山幹線】16點至22點，取消停靠彰化銀行、中央噴

水站、市政府及行政執行署站

【光林我嘉線】10點至14時及16時至22點，取消文化路口、嘉邑城隍廟及市政府(吳鳳北路)等站。

【幸福巴士】樂活1路~樂活9路取消停靠中央廣場、市政府、彰化銀行、陽明醫院護理之家、盧亞人醫院、文化公園、民族國小及忠孝護理之家站。

嘉義縣公車處及嘉義客運亦配合活動有調整公車行駛與停靠站點，為不耽誤您當日行程，建議您先致電詢問客運業者並提早出門，造成不便請見諒。

嘉義市公共運輸資訊請逕洽國光客運(05-233-3272)、嘉義縣公車處(05-278-8177)、嘉義客運(05-275-0895)及捷乘交通(0965-518-265)。

提醒您，市區公車發車班次如有任何疑問，可至市府交通處網頁-公車資訊下查詢(https://traffic.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=4138)或致電(05-233-3272)。