設計融入祈福元素　嘉義城隍廟中元祭推「城隍長壽餅」

▲嘉義城隍廟中元祭 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市中元普度文化獨具特色，「2022諸羅城隍中元祭」將於7月26日(農曆6月28日)晚上起鼓隆重登場。今年廟方攜手阮劇團，用戲劇演繹宗教民俗，吸引年輕族群，也首次推出「城隍長壽餅」，用料簡單天然，包裝設計融入「城隍夜巡」遶境祈福元素，三款禮盒款式，無論中元祭拜或送禮自用都適合，成為推展宗教祭典的最佳伴手禮。

市長黃敏惠表示，嘉義市擁有深厚人文底蘊，嘉義城隍廟創建至今三百餘年，是地方重要的信仰中心，也是嘉義市重要的觀光景點，每年農曆7月，城隍中元祭典皆承襲百年傳統遵循古禮辦理。廟方今年更延續2021年台灣設計展在嘉義市的理念，跨界與烘焙業合作，第一次推出「城隍長壽餅」，適用於各種慶典節日，讓大家吃平安、吃健康。

嘉義城隍廟董事長賴永川說明，廟方於每年農曆6/27-7/1舉辦「城隍開恩 全嘉開普」，呈現完整起鼓、豎燈篙、放水燈、淨爐除穢及開普的輪普儀式；月中7/13-7/15以「城隍領航 佛道超度」，舉辦佛道超渡拔薦大法會；每年鬼門關後，城隍廟遵循傳統，展開農曆8/1「城隍夜巡 夯枷解厄」祈福遶境活動，隔日8/2「綏靖城隍 聖誕千秋」慶典，無上福田功德圓滿。「嘉義城隍廟中元祭典」是為嘉義市珍貴的無形文化資產。

城隍長壽餅，堅持食安原則，製作用料簡單天然，且選用進口高級發酵奶油，不添加香精、香料、防腐劑，呈現食材本身風味，透過特殊比例製成，讓大家吃得開心又安心。這次一共推出「呷甜甜高雅禮盒」、「城隍夜巡禮盒」與「時來運轉提盒」等三種款式，送禮自用兩相宜。