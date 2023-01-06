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嘉義城隍廟兔年吉祥「金箔金」　農曆年初三、初四發送1500份

▲▼ 嘉義城隍廟推出新年吉祥「金箔金」「好運DOUBLE兔」錢母 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義城隍廟推出新年吉祥「金箔金」「好運DOUBLE兔」錢母 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國定古蹟嘉義城隍廟每逢新年都會推出限量錢母與民眾結緣免費發送，都會吸引大批人潮，今年為迎接兔年，特別推出新年吉祥「金箔金」「好運DOUBLE兔」錢母吊飾，象徵「招財福祿~DOUBLE來~」，宣布農曆春節初三、初四將發送招財錢母與信眾結緣，歡迎眾信大德到城隍廟與五路財神殿拜拜祈求平安好運！

▲▼ 嘉義城隍廟推出新年吉祥「金箔金」「好運DOUBLE兔」錢母 。（圖／嘉義市政府提供）

民政處長劉美鳳代表黃敏惠市長出席時表示，感謝嘉義城隍廟長久以來在社會各層面，包含公益、慈善、教育文化的貢獻，以及在黃敏惠市長以設計思維導入城市治理，推動地方創生的過程中，嘉義城隍廟帶頭全力支持，不僅做文創，更用心舉辦城隍夜巡等重要宗教活動，更推動嘉義市宗教觀光的發展。

▲▼ 嘉義城隍廟推出新年吉祥「金箔金」「好運DOUBLE兔」錢母 。（圖／嘉義市政府提供）

城隍廟董事長賴永川表示，今年歲次癸卯，特別設計「好運DOUBLE兔」錢母，設計理念外形延續往年鼠、牛、虎年等「太極兩儀」曲線做為創意主體發想，整體設計象徵「招財福祿~DOUBLE來~」，正面圖像結合「金兔招財」，背面圖像結合「福祿滿載」，象徵迎接兔年福氣加倍來。「DOUBLE兔」錢母吊飾將於農曆年初三、初四早上9點各贈送1,500個與信眾結緣，或點財神燈也送「DOUBLE兔」錢母，贈完為止。

▲▼ 嘉義城隍廟推出新年吉祥「金箔金」「好運DOUBLE兔」錢母 。（圖／嘉義市政府提供）

廟方特別提醒領取到的信眾，要到五路財神殿拜拜過香爐祈福許願，隨身攜帶，庇佑錢兔似錦步步升，同時也推出好運DOUBLE兔台檜錢母放大版，整體用台灣檜木打造，限量100個與民眾結緣，只要捐贈2000元緣金，即可獲得，歡迎大家在新年新氣象DOUBLE「兔」新春年到廟走春，開運祈福、迎財神、討吉利、發大財！

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