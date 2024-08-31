柯文哲要「執政當局」講清楚有何證據　他嘆帶風向：俗套劇本不忍卒睹

▲前北市長柯文哲因京華城案遭檢調約談。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

檢調30日上午搜索民眾黨主席柯文哲住家、台玻大樓柯辦、民眾黨部等處。柯文哲強調自己坦蕩蕩，並要「執政當局」清楚說明有何證據為何要這樣搜查。對此，民進黨議員楊子賢認為，執政當局如果需要針對司法案件說清楚，就證明獨立的檢廉單位，是受到執政當局給掌控，但從最近一系列案件可看出，檢廉單位是不管大小一律積極偵辦，想將風向引導至「執政當局」，這太俗套的劇本台詞，真是令人不忍卒睹。

民眾黨主席柯文哲30日因涉嫌京華城圖利案遭約談，因拒絕夜間訊問，且本欲逕自離開。北檢31日凌晨認為柯文哲涉嫌圖利罪嫌重大，且有事實足認有勾串之虞，因此當庭諭知逮捕。而日前台北前副市長彭振聲遭限制出境時，柯文哲還曾喊話檢調，若司法公平，「要傳訊我就傳訊我」，快把事情釐清。事隔兩周，柯文哲昨上午遭搜索時，不滿喊話「執政當局清楚說明有何證據」。

對於柯文哲說法，楊子賢表示，執政當局如果需要針對司法案件說清楚，就證明獨立的檢廉單位，是受到執政當局給掌控，當事人以外，唯一可說的就是，尊重司法，勿枉勿縱。



楊子賢指出，從最近一系列的案件可看出，檢廉單位是不管大小一律有風吹草動，就會積極辦理政治人物。不必演什麼政治受虐角色，畢竟，大老虎小貓咪都處理，才是國人期待看到檢廉單位的表現。



楊子賢直言，況且財務帳目混亂不明，前天也才鞠躬道歉，史上罕見的「主席請假」，不就證明司法更應該釐清各種案情，還給人民政治清明的希望嗎？想將風向引導至「執政當局」，這太俗套的劇本台詞，真是令人不忍卒睹。