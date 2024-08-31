　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲政治獻金案聲量高　TPOC分析曝：柯每日平均暴漲269％

▲台灣議題研究中心（TPOC）分析「打柯」聲量。（圖／翻攝自台灣議題研究中心（TPOC））

▲台灣議題研究中心（TPOC）分析民眾黨主席柯文哲在政治獻金案中的聲量。點圖放大。（圖／翻攝自台灣議題研究中心（TPOC））

實習記者石嘉豪／台北報導

為了對政治獻金風暴釋疑，民眾黨主席柯文哲29日召開記者會一次說清楚。然而，台灣議題研究中心（TPOC）蒐集柯文哲自7月22日起的網路數據分析發現，政治獻金假帳事件除了讓柯文哲的每日平均聲量比事發前暴漲269％，連民進黨立委王定宇也因發出了28篇相關貼文，獲得了34.8萬次總互動數，成為藍綠立委中的冠軍。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集柯文哲7月22日至8月27日以來的網路輿情聲量走勢，結果發現，從8月初，民眾黨被踢爆與「木可公關公司」往來金流異常開始，柯文哲每日聲量顯著增加，從7月底每日9千多則，事發至今每日平均聲量超過3.9萬則，事發前後每日平均聲量暴漲269％。

根據TPOC的分析，柯文哲聲量的高峰落在8月9日，也就是資深媒體人康仁俊踢爆尼奧公司被申報逾916萬元「莫須有的支出」，聲量超過3.9萬則。

TPOC點出，8月12日柯文哲親開記者會，表示會計師漏報高達1817萬元支出，聲量超過8萬則；8月15日媒體報導台北地檢署前一天為柯文哲總統大選政治獻金申報不實案搜索相關公司，並以被告身分約談木可公司負責人李文娟、會計師端木正到案，聲量衝破5.6萬則。

TPOC進一步點出，直到8月26日，民進黨台北市議員林延鳳踢爆，柯文哲以自己的名義，用4300萬元現金購入位於台北市精華地段的商辦，引發社會譁然，單日創下超過6.7萬聲量高峰。

此外，TPOC根據網路數據統計，無論藍綠的政治人物、網路關鍵意見領袖或名嘴、匿名政治性粉專都藉由點評柯文哲系列爭議創造了高流量。

在政治人物方面，TPOC的資料顯示，以民進黨立委王定宇發出28篇貼文，創造超過34.8萬次總互動數最高，其次是民進黨台北市議員簡舒培，總互動數高達7.3萬次，國民黨桃園市議員詹江村也創造超過6.4萬次總互動數。

至於，其他擠進前十名的還有社民黨台北市議員苗博雅、民進黨台北市議員許淑華、國民黨台北市議員游淑慧、民進黨立委林俊憲、國民黨籍媒體人趙少康、台灣基進秘書長吳欣岱、民進黨基隆市議員張之豪等人，總互動數落於2萬出頭至3.3萬次之間。

TPOC的資料還顯示，在意見領袖方面，網紅「四叉貓」劉宇發出超過95篇貼文，創造超過68萬則總互動數，律師林智群發布70篇貼文，總互動數突破18.5萬則，政論節目主持人李正皓總互動數超過14.6萬則，學者葉耀元總互動數也超過10萬次。

此份資料還指出，其他還有藝人「雞排妹」鄭家純、資深媒體人黃揚明、日本記者矢板明夫、名嘴黃智賢、資深媒體人黃暐瀚、律師黃帝穎等人擠入前十名，總互動數落在6.5萬次至4.3萬次之間。

然而，在匿名政治性粉專部分，經由TPOC的資料可見，經常針貶時事議題的「黑暗流浪者」發出90篇貼文，創造超過27萬次總互動數，「台北松信資深綠吱」以88篇貼文緊追其後，總互動數達到17.4萬次，「百柯全書」則發出了33篇貼文，總互動數約10萬多次。

▼台灣議題研究中心（TPOC）分析民眾黨主席柯文哲在政治獻金案中的聲量。點圖放大。（圖／翻攝自台灣議題研究中心（TPOC））

▲▼台灣議題研究中心（TPOC）分析「打柯」聲量。（圖／翻攝自台灣議題研究中心（TPOC））

ET快訊
快訊／洪總衝撞「小房間」　遭重罰2萬
快訊／搜索畫面公布！　民眾黨控北檢公然說謊
柯文哲拒絕夜間偵訊遭捕　李彥秀：「押人取供」恐違反比例原則
柯文哲遭逮　鄭家純 「低胸開香檳 」包場慶祝！畫面超兇
快訊／小草中暑！　北檢門口當場軟倒
桃園女突跳車重摔死亡！　男友只打119沒停車
柯文哲遭當庭逮捕　法學者曝真正原因：地檢署不是你家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

白營質疑檢調「迫害」柯文哲　綠委：難道司法碰到民眾黨就要轉彎？

畫面公開！民眾黨控北檢公然說謊：未照搜索票範圍搜索

必定聲押？沈富雄曝柯文哲3狀況「預言最終下場」：他心裡有數

柯文哲遭逮！　黨內群組「對話曝光」：穿草鞋，幹到底

趙少康嘆「柯文哲樓起、樓塌」　籲民眾黨不能因為柯就洩氣

柯文哲拒絕夜間偵訊遭捕　李彥秀：「押人取供」恐違反比例原則

柯文哲遭當庭逮捕　法學者曝真正原因：地檢署不是你家

柯文哲遭當庭逮捕！　小草集結北檢門口抗議：相信清白柯P加油

柯文哲政治獻金案聲量高　TPOC分析曝：柯每日平均暴漲269％

共機最近僅離蘭嶼僅33浬！　國防部偵獲30共機、7共艦「四面環台」

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

聯結車右轉...視線死角釀禍　8歲單車童驚險「車底躲劫」

婁峻碩「親挑名牌包」寵凡凡　送10咖「越買越貴」：不能落漆

柯文哲遭搜索、帶往廉政署　柯媽喊冤：我孩子絕對清白

檢調入家門搜4小時柯現身！喊：執政當局說明有什麼證據

白營質疑檢調「迫害」柯文哲　綠委：難道司法碰到民眾黨就要轉彎？

畫面公開！民眾黨控北檢公然說謊：未照搜索票範圍搜索

必定聲押？沈富雄曝柯文哲3狀況「預言最終下場」：他心裡有數

柯文哲遭逮！　黨內群組「對話曝光」：穿草鞋，幹到底

趙少康嘆「柯文哲樓起、樓塌」　籲民眾黨不能因為柯就洩氣

柯文哲拒絕夜間偵訊遭捕　李彥秀：「押人取供」恐違反比例原則

柯文哲遭當庭逮捕　法學者曝真正原因：地檢署不是你家

柯文哲遭當庭逮捕！　小草集結北檢門口抗議：相信清白柯P加油

柯文哲政治獻金案聲量高　TPOC分析曝：柯每日平均暴漲269％

共機最近僅離蘭嶼僅33浬！　國防部偵獲30共機、7共艦「四面環台」

陳柏毓開賽12上12下先發5局無失分　鄭宗哲同場敲長打

騎136線道摔10米深谷昏迷！Apple Watch報案　22歲男宣告不治

吳尊打地鋪「陪女兒排泰勒絲演唱會7hrs」！　苦力追星被讚：超讚老爸

白營質疑檢調「迫害」柯文哲　綠委：難道司法碰到民眾黨就要轉彎？

快訊／洪總賽後不滿判決衝撞「小房間」　聯盟重罰2萬

高盛啟動裁員至多達1800名　外媒：持續到秋末

母女一起素顏被綠茶粉攻擊　女兒感性告白惹哭王彩樺

桃園失聯移工見警！攔車硬上不成　落跑200米累癱被逮

畫面公開！民眾黨控北檢公然說謊：未照搜索票範圍搜索

必定聲押？沈富雄曝柯文哲3狀況「預言最終下場」：他心裡有數

大型群聚！1百多隻貓咪同時放飯　畫面超壯觀...網笑：好想住進去

政治熱門新聞

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

京華城還能繼續蓋？　李四川回應了

「柯文哲收押機率高」！律師揭2大關鍵

柯文哲拒夜詢欲離開遭當庭逮捕　民眾黨籲：審慎檢視逮捕程序合法性

陳時中：柯文哲10年前後「反差有夠大」

柯文哲被捕　前綠委批：欠姚文智道歉

柯文哲當庭被捕　賴香伶：感受到清算

柯文哲拒夜間偵訊欲離開偵訊停遭逮捕　小草集結北檢「接柯P回家」

必被聲押？名嘴曝柯文哲交保可能性大

柯文哲遭當庭逮捕！　小草集結北檢門口抗議

地檢署不是你家　法學者曝柯文哲遭逮捕真正原因

柯文哲要「執政當局」講清楚有何證據　他嘆帶風向：俗套劇本不忍卒睹

即／陳佩琪夜離北檢　民眾黨曝她最新狀態

柯文哲2小時給小草的交代一次看

更多熱門

相關新聞

快訊／北院10點20開庭　審查「柯文哲提審案」

快訊／北院10點20開庭　審查「柯文哲提審案」

前北市長、民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積案風波，30日上午遭廉檢搜索後，深夜移送北檢複訊，未料柯文哲31日凌晨提出拒絕夜間偵訊，當庭遭檢察官逮捕。柯文哲委任律師認為程序有瑕疵，向法院聲請提審。北院暫定今上午10時20分將開庭審理提審案。

柯文哲要「執政當局」講清楚有何證據　他嘆帶風向：俗套劇本不忍卒睹

柯文哲要「執政當局」講清楚有何證據　他嘆帶風向：俗套劇本不忍卒睹

還沒問到京華城！柯文哲律師曝訊問內容　「12小時都在問木可」

還沒問到京華城！柯文哲律師曝訊問內容　「12小時都在問木可」

柯文哲被捕「愛莉莎莎遭洗版」第一反應曝光！

柯文哲被捕「愛莉莎莎遭洗版」第一反應曝光！

必被聲押？名嘴曝柯文哲交保可能性大

必被聲押？名嘴曝柯文哲交保可能性大

關鍵字：

網路聲量台灣議題研究中心TPOC柯文哲政治獻金

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

京華城還能繼續蓋？　李四川回應了

「柯文哲收押機率高」！律師揭2大關鍵

逮捕柯文哲　北檢：有勾串之虞

北檢當庭逮捕柯文哲：有串證之虞想逕自離開

柯文哲拒夜詢欲離開遭當庭逮捕　民眾黨籲：審慎檢視逮捕程序合法性

惡男夜闖香閨偷襲小姨子　她睡一半嚇醒

陳時中：柯文哲10年前後「反差有夠大」

柯文哲北檢複訊　被問一句話笑了

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

應曉薇被周遊挖出道　羈押前1舉動反常

還沒問到京華城！柯文哲律師曝訊問內容　「12小時都在問木可」

更多

最夯影音

更多

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面