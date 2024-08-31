柯文哲政治獻金案聲量高　TPOC分析曝：柯每日平均暴漲269％

▲台灣議題研究中心（TPOC）分析民眾黨主席柯文哲在政治獻金案中的聲量。點圖放大。（圖／翻攝自台灣議題研究中心（TPOC））

實習記者石嘉豪／台北報導

為了對政治獻金風暴釋疑，民眾黨主席柯文哲29日召開記者會一次說清楚。然而，台灣議題研究中心（TPOC）蒐集柯文哲自7月22日起的網路數據分析發現，政治獻金假帳事件除了讓柯文哲的每日平均聲量比事發前暴漲269％，連民進黨立委王定宇也因發出了28篇相關貼文，獲得了34.8萬次總互動數，成為藍綠立委中的冠軍。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集柯文哲7月22日至8月27日以來的網路輿情聲量走勢，結果發現，從8月初，民眾黨被踢爆與「木可公關公司」往來金流異常開始，柯文哲每日聲量顯著增加，從7月底每日9千多則，事發至今每日平均聲量超過3.9萬則，事發前後每日平均聲量暴漲269％。



根據TPOC的分析，柯文哲聲量的高峰落在8月9日，也就是資深媒體人康仁俊踢爆尼奧公司被申報逾916萬元「莫須有的支出」，聲量超過3.9萬則。

TPOC點出，8月12日柯文哲親開記者會，表示會計師漏報高達1817萬元支出，聲量超過8萬則；8月15日媒體報導台北地檢署前一天為柯文哲總統大選政治獻金申報不實案搜索相關公司，並以被告身分約談木可公司負責人李文娟、會計師端木正到案，聲量衝破5.6萬則。

TPOC進一步點出，直到8月26日，民進黨台北市議員林延鳳踢爆，柯文哲以自己的名義，用4300萬元現金購入位於台北市精華地段的商辦，引發社會譁然，單日創下超過6.7萬聲量高峰。

此外，TPOC根據網路數據統計，無論藍綠的政治人物、網路關鍵意見領袖或名嘴、匿名政治性粉專都藉由點評柯文哲系列爭議創造了高流量。

在政治人物方面，TPOC的資料顯示，以民進黨立委王定宇發出28篇貼文，創造超過34.8萬次總互動數最高，其次是民進黨台北市議員簡舒培，總互動數高達7.3萬次，國民黨桃園市議員詹江村也創造超過6.4萬次總互動數。

至於，其他擠進前十名的還有社民黨台北市議員苗博雅、民進黨台北市議員許淑華、國民黨台北市議員游淑慧、民進黨立委林俊憲、國民黨籍媒體人趙少康、台灣基進秘書長吳欣岱、民進黨基隆市議員張之豪等人，總互動數落於2萬出頭至3.3萬次之間。

TPOC的資料還顯示，在意見領袖方面，網紅「四叉貓」劉宇發出超過95篇貼文，創造超過68萬則總互動數，律師林智群發布70篇貼文，總互動數突破18.5萬則，政論節目主持人李正皓總互動數超過14.6萬則，學者葉耀元總互動數也超過10萬次。

此份資料還指出，其他還有藝人「雞排妹」鄭家純、資深媒體人黃揚明、日本記者矢板明夫、名嘴黃智賢、資深媒體人黃暐瀚、律師黃帝穎等人擠入前十名，總互動數落在6.5萬次至4.3萬次之間。

然而，在匿名政治性粉專部分，經由TPOC的資料可見，經常針貶時事議題的「黑暗流浪者」發出90篇貼文，創造超過27萬次總互動數，「台北松信資深綠吱」以88篇貼文緊追其後，總互動數達到17.4萬次，「百柯全書」則發出了33篇貼文，總互動數約10萬多次。

▼台灣議題研究中心（TPOC）分析民眾黨主席柯文哲在政治獻金案中的聲量。點圖放大。（圖／翻攝自台灣議題研究中心（TPOC））

