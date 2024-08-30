高雄「最美魚市場」宣布9月1日起暫停營業　海洋局：新團隊接手

▲鼓山魚市場。（圖／趙建銘建築師提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有高雄「最美魚市場」之稱的鼓山魚市場，2022年10月風光開幕後一度爆紅，但隨著熱潮退燒後，平日遊客冷冷清清，一度暫停營業整修，不過，仍未見起色。對此，高市海洋局與營運團隊簽約，將在9月1日暫停鼓山魚市場營業，重新進行裝修。

鼓山魚市場的優美建物曾獲得英國2023「London Design Award」鉑金首獎肯定，風光開幕後熱潮退燒，挨轟淪為蚊子館。2023年重新開幕調整為複合式商場後，但觀光人潮卻未見起色。

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高雄市政府海洋局29日表示，感謝南仁湖公司長期用心經營鼓山魚市場，也謝謝大家一直以來對鼓山魚市場的支持與指教。鼓山魚市場將由新營運團隊漢來國際物業管理顧問公司接手，預定9月1日起暫時停止營業，由新團隊進行內部整修及招商，未來將以嶄新樣貌與大家再相見。

高雄鼓山魚市場粉專也出公告，「感謝大家一路以來的支持與指教，因已更換營運團隊，鼓山魚市場將於9月1日起暫停營業，後續將由新營運廠商進行內部整修及招商後開始營業，造成不便，敬請見諒」。