　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄「最美魚市場」宣布9月1日起暫停營業　海洋局：新團隊接手

▲鼓山魚市場。（圖／趙建銘建築師提供）

▲鼓山魚市場。（圖／趙建銘建築師提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

有高雄「最美魚市場」之稱的鼓山魚市場，2022年10月風光開幕後一度爆紅，但隨著熱潮退燒後，平日遊客冷冷清清，一度暫停營業整修，不過，仍未見起色。對此，高市海洋局與營運團隊簽約，將在9月1日暫停鼓山魚市場營業，重新進行裝修。

鼓山魚市場的優美建物曾獲得英國2023「London Design Award」鉑金首獎肯定，風光開幕後熱潮退燒，挨轟淪為蚊子館。2023年重新開幕調整為複合式商場後，但觀光人潮卻未見起色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市政府海洋局29日表示，感謝南仁湖公司長期用心經營鼓山魚市場，也謝謝大家一直以來對鼓山魚市場的支持與指教。鼓山魚市場將由新營運團隊漢來國際物業管理顧問公司接手，預定9月1日起暫時停止營業，由新團隊進行內部整修及招商，未來將以嶄新樣貌與大家再相見。

高雄鼓山魚市場粉專也出公告，「感謝大家一路以來的支持與指教，因已更換營運團隊，鼓山魚市場將於9月1日起暫停營業，後續將由新營運廠商進行內部整修及招商後開始營業，造成不便，敬請見諒」。

謝謝大家一直以來的支持與指教，鼓山魚市場因將更換營運團隊，自9/1（日）起暫時停止營業，將進行內部整修。 造成不便 請見諒！

高雄鼓山魚市場發佈於 2024年8月29日 星期四

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
快訊／京華城案異常金流4500萬　應曉薇遭羈押禁見
快訊／高雄女陳屍商旅「裸趴浴缸亡」　男友遭檢方聲押
陸選手國際射擊賽搶走中華民國國旗　遭取消資格

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

早起嘴巴又臭又苦？　醫曝「5種疾病」警訊

LINE Keep下架前沒備分？官方曝「最後救援方式」　只到11月28日

高雄「最美魚市場」宣布9月1日起暫停營業　海洋局：新團隊接手

未來一周防午後雷陣雨！低壓帶雨彈「連炸3天」　恐又有颱風來襲

找「柚子同學」高承睿拍片推廣　農糧署：颱風雨滋潤文旦長得好

「洗劫新自強號衛生紙」男乘客被逮　清潔員怒吼：你有沒有事啊

月餅漲5%！糕餅公會喊「成本增加」　蛋黃酥每顆上看65元

明午後雷雨襲全台　周末轉乾後又變天「下最大時間」曝

中榮破解「思覺失調症」大腦之謎　診斷「精準化」有助司法鑑定

藥師衝健保署「反對提高診所藥事費」！協商無果　公會擬上街抗議

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

高雄商旅情殺案情逆轉 男友落跑藏身新竹被逮

柯文哲鞠躬道歉！請假3個月暫別黨主席　反省能否帶領民眾黨

高雄環球影城火警　數百人急撤離逃生

早起嘴巴又臭又苦？　醫曝「5種疾病」警訊

LINE Keep下架前沒備分？官方曝「最後救援方式」　只到11月28日

高雄「最美魚市場」宣布9月1日起暫停營業　海洋局：新團隊接手

未來一周防午後雷陣雨！低壓帶雨彈「連炸3天」　恐又有颱風來襲

找「柚子同學」高承睿拍片推廣　農糧署：颱風雨滋潤文旦長得好

「洗劫新自強號衛生紙」男乘客被逮　清潔員怒吼：你有沒有事啊

月餅漲5%！糕餅公會喊「成本增加」　蛋黃酥每顆上看65元

明午後雷雨襲全台　周末轉乾後又變天「下最大時間」曝

中榮破解「思覺失調症」大腦之謎　診斷「精準化」有助司法鑑定

藥師衝健保署「反對提高診所藥事費」！協商無果　公會擬上街抗議

KIA「小改款Sorento休旅車」台灣現身！質感精進預告第4季發表

早起嘴巴又臭又苦？　醫曝「5種疾病」警訊

LINE Keep下架前沒備分？官方曝「最後救援方式」　只到11月28日

高雄「最美魚市場」宣布9月1日起暫停營業　海洋局：新團隊接手

曾被沈玉琳預言「40歲會走鐘」！　阿本隔10年拍片回應：哥不好意思囉

快訊／咖哩大神續留勇士！　柯瑞簽1年「19.9億台幣」天價合約

美重申可護送菲國公務船！菲軍方喊靠自己「士兵瀕死才救助」

快訊／蕭翔文4強戰敗北　巴黎帕運將在銅牌戰拚獎牌

好的飾底乳帶你上天堂！「3款口碑推薦」上妝同時養膚

控菲國硬闖仙賓暗沙釀衝突！北京喊「忍耐有限度」　要求撤船撤人

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

生活熱門新聞

快訊／長榮飛福岡「多次盤旋降落未果」折返桃機　旅客嚇壞

低壓帶雨彈下周炸3天　恐又有颱風來襲

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

Keep沒了存這！LINE「筆記功能」超實用

明午後雷雨襲全台　周末轉乾後又變天「下最大時間」曝

「洗劫新自強號衛生紙」男乘客被逮　清潔員怒吼：你有沒有事啊

又有百萬YTR被出征　粉絲見「去西藏旅遊」失望退訂

西門町買水果「2包659元」香港人傻眼

趙少康轟「做不出黑悟空」　醫列台灣7特色：哪個中國有

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

9／2日23時鬼門關！專家警告：別說這句話

餐飲業打工1年！妹子嘆「被當免洗筷」：難怪缺工

你潛藏的神秘才能是什麼？超神準心理測驗來揭曉

「不二糕餅」夢時代開賣！千盒10分鐘售罄

更多熱門

相關新聞

即／高雄女陳屍商旅浴缸！男友依殺人罪解送

即／高雄女陳屍商旅浴缸！男友依殺人罪解送

高雄1名49歲方姓女子昨（28）日中午被發現陳屍在一家商旅浴缸，當天上午提早離開商旅的顏姓男友被警方認為涉有重嫌，全案朝情殺方向偵辦。警方在晚間8點50分左右，將嫌犯依照殺人罪解送到高雄地檢署偵訊。據了解，目前嫌犯尚未坦承犯案，因此檢方不排除將他聲押。

即／高雄環球影城火警　數百人急撤離逃生

即／高雄環球影城火警　數百人急撤離逃生

28歲男賣AI生成「蘿莉寫真集」！下場慘了

28歲男賣AI生成「蘿莉寫真集」！下場慘了

驚悚行車糾紛！男持安全帽嗆聲遭「來回輾2次」

驚悚行車糾紛！男持安全帽嗆聲遭「來回輾2次」

新青安帶動房市量能　專家：2027後剛需將快速衰退

新青安帶動房市量能　專家：2027後剛需將快速衰退

關鍵字：

高雄鼓山魚市場整修營業

讀者迴響

熱門新聞

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

即／京華城案行收賄4500萬　應曉薇遭羈押禁見

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！

幸運兒「點外送中千萬」！特獎發票剩7天就充公

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

即／新北20歲女大生校園內墜樓　送醫宣告不治

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

快訊／長榮飛福岡「多次盤旋降落未果」折返桃機　旅客嚇壞

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

妹子看房找到針孔！真相超可怕：前房客偷裝

與孫安佐拳賽不打了！韓森曝《拳願》黑幕

菸稅可補癌症照料！他不滿加熱菸卡關　千人上街討公道

驚悚行車糾紛！男持安全帽嗆聲遭「來回輾2次」

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面