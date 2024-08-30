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高雄第三性酒吧火警！猛烈高溫3勇消傷勢曝　1人插管進加護病房

▲高雄市知名第三性公關酒吧傳出火警，消防隊在2樓陽台處救出3人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市知名第三性公關酒吧火警，3名消防員救援後送醫。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市大立伊勢丹百貨後方知名的第三性公關酒吧，昨（29日）中午發生火警，警消在2樓陽台處救下3人，不過事後傳出3名消防員送醫。經了解，當時消防員進入2-3樓搜救準備撤退時，因為起火點1樓的高溫，導致1員手臂、腿部燙傷，另一名王姓消防員脖子燙傷，住進加護病房預防性插管治療，另有1名陳姓消防員則有肺浸潤狀況，持續觀察中。

▲位在大立百貨後方的「第三性」酒吧傳出火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

該第三性公關酒吧昨傳出火警，警消在2樓陽台處救下3人，雖然火勢迅速撲滅，不過撤退後，現場有2名消防員受到火場高溫緊急送醫，另一人則是後續感到身體不適就醫。

消防局苓雅分隊中隊長沈祈祥說明，當時火警因傳出有民眾受困，同仁進入2-3樓進行搜救，不過事後發現起火點在1樓，同仁從樓上撤退到1樓時，因火場高溫導致受傷。至於消防員身上裝備是否齊全？消防局表示，確認3同仁裝備在進入火場前及撤退後都是完整的，主要是因1樓猛烈火勢導致高溫造成傷害，消防衣出來都是完整的沒有碳化痕跡。

▲▼ 第三性酒吧火警！火場高溫釀3勇消送醫　1人插管進加護病房。（圖／記者賴文萱攝）

▲消防局說明3勇消送醫情形，1人插管進加護病房。（圖／記者賴文萱攝）

其中，一名王姓消防員因高溫導致脖子燙傷，送醫後住進加護病房，因為擔心後續脖子會紅腫，醫生評估先採取預防性插管，今日上午11點半會再做評估是否可以拔管。

另一名葉姓消防員則是右手腕、左大腿分別一、二度灼傷，留院觀察；陳姓消防員則是在任務完成返回返隊後，突然感到身體不適，就醫發現有肺浸潤狀況，同樣住院觀察。

▲▼ 第三性酒吧火警！火場高溫釀3勇消送醫　1人插管進加護病房。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲消防局長昨日下午即前往醫院探視受傷同仁。（圖／記者賴文萱攝）

消防局長昨日下午即前往醫院探視，並交辦相關單位人員進行各項撫慰措施及陪同照料事宜。

▲高雄市知名第三性公關酒吧傳出火警，消防隊在2樓陽台處救出3人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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