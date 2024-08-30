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快訊／高雄女陳屍商旅！詭異裸趴浴缸亡　男友涉案重大收押禁見

▲49歲方姓女死者的顏姓男友被警方認為涉有重嫌，稍早被依殺人罪解送到高雄地檢署偵訊。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

高雄一名49歲方姓女子28日中午被發現陳屍商旅浴缸，提早離開商旅的顏姓男友涉有重嫌，29日晚間被依殺人罪移送高雄地檢署。儘管顏男否認犯案，但檢察官依現場所採跡證、事後突然離開旅館情形，認定顏男殺害女友罪嫌重大，向法院聲請羈押，高雄地院下午裁定收押禁見。

三民區某商旅28日發生命案，49歲方姓女子全裸趴在商旅浴缸內，被發現時已明顯死亡。由於46歲顏姓男友當天上午才離開商旅，因此被警方列為重要關係人。

▼49歲方姓女死者的顏姓男友被警方認為涉有重嫌，稍早被依殺人罪解送到高雄地檢署。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲49歲方姓女死者的顏姓男友被警方認為涉有重嫌，被依殺人罪解送到高雄地檢署偵訊。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢警29日相驗發現，方女身體沒有明顯外傷，但頭部有多處細微瘀青，疑似生前遭玻璃物品撞擊，同時有窒息情況，不排除是遭菸灰缸重擊或拉頭撞鏡子，死後才被放進浴缸，製造意外死亡的假象，全案往情殺方向偵辦。

由於無法確定是否為死亡當天所受的傷，檢察官已會同法醫解剖複驗，並採集相關檢體進行化驗，以釐清方女生前是否遭人下藥。不過，檢方已初步掌握現場跡證、監視器等跡證，認定顏男涉嫌重大，因此晚間向法院聲請羈押，高雄地院今下午召開羈押庭，法官也裁定羈押。

高雄地院指出，依相關事證，可認其犯罪嫌疑重大；被告涉犯殺人罪嫌，且被告目前設籍在戶政事務所，前有數次經通緝始到案之紀錄，並以他人名義投宿旅館，可認具有刑事訴訟法第101條第1項第1至3款之羈押原因。

另外，被告前與死者間因家庭暴力事件，經核發通常保護令，現又涉嫌殺害死者，且依證人證述，可認有再犯同一犯罪之虞。因此，法官認以具保等手段，不足以確保後續追訴、審判等程序順利進行，認有羈押必要，下午裁定羈押，並禁止接見通信。

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