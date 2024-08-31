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快訊／柯文哲遭「當庭逮捕」　拒絕夜間偵訊聲請法院提審

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉台北市京華城圖利案，台北地檢署30日指揮廉政署搜索約談柯文哲，以及前台北市副市長彭振聲，柯在深夜凌晨時分被移送地檢署，因拒絕繼續接受夜間訊問，檢察官在31日2點左右，以貪污圖利等罪嫌當庭逮捕，柯認為程序違法，聲請提審，等待台北地院法官開庭審理期間，將暫留北檢拘留室。

▲▼ 檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，前北市長柯文哲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，遭檢察官當庭逮捕。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲委任律師鄭深元在31日步出地檢署時表示，「時間很晚了，主席(指柯文哲)沒有辦法接受這樣的訊問，因此主張拒絕夜間偵訊，檢察官認為，不能讓主席離開，所以就當庭逮捕，後續會跟台北地院聲請提審。」

檢察官是在30日清晨指揮廉政署兵分7路，持法院核發搜索票，搜索柯文哲與前副市長彭振聲住處，以及民眾黨主席辦公室等7處，並以《貪污治罪條例》被告身分約談柯文哲夫妻等4人，其中柯文哲在31日凌晨0點40分左右被移送到台北地檢署，檢察官開庭時，柯表明不願接受夜間訊問，檢察官暫時休庭，約2點時重新開庭並告知逮捕，柯決定聲請提審。

檢廉柯文哲因涉嫌在京華城申請提高改建容積案中，圖利業者，讓京華城容積率從原本的560%暴增到840%，檢廉蒐證懷疑，市議員應曉薇疑似接受威京集團主席沈慶京賄賂，協助護航甚至不當施壓，讓原本持反對意見的官員、都委會委員，都突然沒有聲音。

檢察官27日拘提準備離境的應曉薇，28日指揮廉政署搜索約談沈慶京等人後，依違背職務行收賄等罪嫌，向法院聲請將沈、應、應的助理吳舜民3人羈押禁見，29日由台北地院裁准，檢廉30日發動第2波搜索，以貪污圖利罪嫌，約談柯文哲與彭振聲夫妻共4人，其中柯妻陳佩琪、彭妻謝夏蕎經檢察官訊問後都請回。

柯文哲在前往廉政署應訊前向媒體表示，「他們應該說明有甚麼樣的證據，要搜索民眾黨中央黨部還有我家？」引發外界質疑受約談人為何能受訪，北檢回應指出，本案偵查過程，均遵守正當法律程序，依法實施偵查作為，並嚴守「偵查不公開作業辦法」相關規定，絕無踰越必要範圍之情事。

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