屢傳小草要包圍北檢　民眾黨急呼籲：毋需展開任何非理性行動

▲檢調偵辦京華城案，陳佩琪晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

檢調30日在搜查完民眾黨主席柯文哲住家後，以圖利罪被告身份約談柯文哲、前副市長彭振聲，證人身份約談柯妻陳佩琪等人。30日晚間陳佩琪被檢方請回離開，但柯仍在廉政署，尚未移送北檢。針對有支持者揚言要聚眾包圍北檢，民眾黨中央緊急應變小組呼籲，暫時毋需在過度激烈情緒下展開任何非理性的行動。

柯文哲在30日中午與檢調離開前往廉政署接受調查後，直至31日凌晨仍未出現，由於程序上將接著移送北檢，單在廉政署就耗費如此多時間，引發各界討論。而證人身份的陳佩琪則在晚間7點40分左右移送北檢，隨後在10點多時搭乘立委黃珊珊的車離開。

民眾黨中央緊急應變小組晚間表示，知道支持者都很擔心，「稍早，陳佩琪醫師以證人身分已結束偵訊返家休息，狀況都好，請大家安心」。

至於不斷有傳言指支持者要聚眾包圍北檢，緊急應變小組也呼籲，懇求大家心念支持主席的同時，務必維持穩定的生活，暫時毋需在過度激烈情緒下展開任何非理性的行動。

緊急應變小組說，可以理解支持者們此刻焦慮的心情，緊急應變小組對於主席的最新動態都有詳細的掌握，也會以嚴正態度應對、並持續緊盯檢調是否踰越正當法律程序，以捍衛主席名譽並守護司法程序正義，「讓我們一起堅定面對接下來的難關」。

