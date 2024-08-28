《八一四》勝利87週年！凌雲御風音樂會金門巡迴　感動5百聽眾

▲《2024凌雲御風音樂會》金門場次巡迴演出，吸引5百聽眾到場聆聽。（圖／林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

為慶祝空軍《八一四》勝利87週年，並配合國軍人才招募及全民國防宣導，國防部空軍司令部於昨(27)日18點30分在金門縣社會福利館演藝廳辦舉辦《2024凌雲御風音樂會》金門場次巡迴演出，由空軍戰術管制聯隊聯隊長王家駿少將率空軍軍樂隊，並邀請資深音樂家侯宇彪老師共襄盛舉，吸引有志青年加入國軍行列，進而宣揚全民國防理念，展現部隊訓練成果。

空軍司令部「凌雲御風巡迴音樂會」27日於金門縣社福館演藝廳巡迴演出，吸引500多人喜愛音樂、熱愛空軍的粉絲到場觀聽。此次空軍樂隊跳脫以往演奏進行曲風格的刻板印象，除詮釋古典與現代等多元化管樂曲，更於高雄、台北場次加入《與管風琴的對話》、《哈利路亞！我們讚美祢》等2首管風琴曲目，為聽眾帶來前所未有的驚奇與震撼，引領聽眾徜徉於聽覺饗宴。

空軍樂隊透過分部練習及團練，加強各聲部熟悉及默契，並透過曲目片段練習，針對演奏細節調整，和諧聲部演出，同時熟稔樂譜內容，力求演出時能專注於指揮者，配合指揮動作，達成聲響平衡及樂句雕琢，使現場聽眾可以直覺感受樂曲帶來的戲劇表現。

此外，巡迴演出音樂會場地的室內空間、高度都會影響聲波的傳遞、反射及殘響時間，因此對於樂團團員來說，在不同的音樂廳空間，團員可能會對聽到的聲音產生時間差，影響合奏品質。這時候指揮必須成為整個樂團的「耳朵」，在排練前仔細讀譜，了解樂曲內容，過程中聆聽、調整，協調各聲部演奏差異，共同譜出美妙樂章。