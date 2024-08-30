金門爆牛結節疹案例！撲殺7頭發病牛隻　暫停牛肉輸往台灣及離島

▲金門縣1牛場檢出牛結節疹案例。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

農業部今（30）日表示，農業部防檢署29日接獲金門縣動植物防疫所（金門防疫所）通報，該縣轄內金沙鎮1肉牛場內飼養約180頭牛隻，有7頭牛隻皮膚發現異常結節，懷疑為牛結節疹（Lumpy Skin Disease：LSD），立即執行移動管制。金門防疫所於29日會同農業部獸醫研究所至現場檢查及採樣，經獸醫所以聚核酶鏈反應（PCR）檢出牛結節疹病毒核酸，防檢署及金門防疫所立即啟動相關防疫措施。

農業部說明，金門防疫所已完成案例場7頭發病牛隻撲殺、銷毀工作，並同時對該場其餘牛隻執行疫苗補強注射，以防堵病毒擴散。同時也完成案例場周邊半徑3公里內31場養牛場臨床檢查，未發現可疑案例，經專家會議討論現階段疫情尚無擴散跡象。金門縣2020年發生疫情獲得控制後，已有4年未再有案例發生，目前金門縣仍持續對新出生滿6月齡小牛進行疫苗注射，經防疫所調查，該場因採放牧方式飼養，畜主不排除有部分牛隻未注射到疫苗而造成抗體不足。牛結節疹為痘病毒所造成的病毒性疾病，主要靠病媒（蚊、蠅、壁蝨）傳播，由於本病主要透過病媒傳播，且該縣距中國大陸僅5公里，依初步流行病學調查結果，不排除本病是藉由風力將病媒傳送至金門而導致案例發生。

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農業部指出，為確保整體產業安全，已公告暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往台灣及其他離島，並依程序向世界動物衛生組織（WOAH）通報。同時召開專家會議，檢討精進採取之防疫措施 ，包括協調獸醫系師生赴金門縣協助案例場周邊半徑3公里內牛場及可能之高風險牛場疫苗補強注射工作；調用3,000劑LSD疫苗至金門以備緊急防疫所需；提供黏蠅板1000份供金門縣牛場進行病媒防治；委請農科院及中興大學蟲媒專家協助案例場之疫調及蟲媒調查；全縣牛場疫情調查，以及啟動全國牛隻屠宰場加強運輸車輛消毒及牛隻屠宰衛生檢查，以全面防堵疫情傳播。

農業部強調，本病為WOAH表列疾病，亦為我國法定甲類動物傳染病，但不是人畜共通傳染病，請民眾不用恐慌，將持續透過牧場訪視、屠宰場屠前屠後檢查等層層機制，為民眾食用肉品安全做好把關。農業部也籲請國內養牛業者加強人車門禁管制及場內各項生物安全措施，保持環境清潔，吊掛捕蚊設備及黏蠅板，同時每日檢查牛隻健康情形，若發現疑似案例，應立即通報所在地動物防疫機關及配合防疫處置工作，共同維護產業安全。