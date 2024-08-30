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社會 社會焦點 保障人權

花蓮男涵洞喝酒遭輾斃！　海巡撞死人還肇逃認了「一時緊張」

▲▼花蓮死亡車禍，海巡車輛撞死人肇逃。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲花蓮秀林鄉台9丁線旁一處涵洞29日上午傳出死亡車禍。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉昨(29日)上午10時許發生死亡車禍，初步了解，當時楊男與友人江男(59歲)相約前往秀林鄉台9丁線旁一處涵洞喝酒，未料楊男買完酒抵達涵洞時，發現江男遭車輛撞擊、輾過，已經沒有呼吸心跳，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。警方進一步追查，發現該路段事發前僅有海巡署的車輛通過，後續循線找到肇事的邱姓駕駛、以及副駕簡男，2人坦承犯行，全案依過失致死、肇事逃逸罪嫌偵辦。

警方初步調查，由於昨上午日照強烈，楊男因此與好友江男相約到台9丁線旁一處涵洞裡遮陽喝酒，當時楊男先行離開涵洞買酒，未料再度返回涵洞時，卻見江姓好友倒臥在地，身上有遭車輛撞輾痕跡，已經沒有心跳，嚇得立即報警並將其送醫，但仍因傷重宣告不治。

▲▼花蓮死亡車禍，海巡車輛撞死人肇逃。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲楊男買完酒回到涵洞後，發現江姓好友遭車輛撞輾，已經沒有心跳。（圖／記者王兆麟翻攝）

警方追查，事發前5分鐘僅有一輛海巡署東部分署第一二岸巡隊和平安檢所車輛經過，進一步約談邱姓駕駛(33歲)與簡姓副駕駛(26歲)到案說明，2人起初否認發生車禍，稱僅有開車路過，直到警方掌握相關事證，進一步追問後，2人才坦承確實有撞到人，但當下因太過緊張而離開現場。全案後續朝過失致死、肇事逃逸罪嫌偵辦。海巡署東部分署也回應，後續將全力配合調查，釐清真相。

▼警方追查，事發前5分鐘僅有海巡署車輛經過。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼花蓮死亡車禍，海巡車輛撞死人肇逃。（圖／記者王兆麟翻攝）

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