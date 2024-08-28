　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

用活力點亮每一天，用熱情感染每一個人　東森購物客服之星黃馨瑩

文／黃馨瑩

我是東森購物-營銷二處-黃馨瑩，主要承接售後服務處理，像是退換貨、客戶抱怨處理，商品銷售等。

真的很開心可以獲得這項榮耀，謝謝客戶對我的肯定，也感謝長官們的鼓勵，未來將持續以有溫度、貼心的服務，感動更多客戶，以創造東森服務價值。

▲▼東森購物客服之星黃馨瑩。（圖／東森購物提供）

我的座右銘是：保有一顆炙熱的心，拉近和客戶的距離

雖然不簡單，但是我相信，唯有保持熱忱才能設身處地，我記得剛進來東森在受訓期間，身邊的學長、姐們讓我深深的崇拜，覺得身為客服人員，真的非常榮耀，不管電話裡的聲音來自哪裡，問題四面八方，而學長姐們總是從容面對，展現專業！在我心中深深烙下記憶，並且時刻提醒自己必須向前輩們看齊，在長官們提拔及鼓勵下，讓我要相信自己的能力，因此我每天都面帶微笑帶著炙熱的心迎接每一位貴賓。

我期許讓親愛的東森貴賓，感受更多的溫暖與幸福~要購好~購幸福！

我認為東森購物與其他購物平台提供給客戶最不一樣的是溫度！
曾經我為客戶完成訂購後與客人寒暄，那天剛好是寒流來襲，我跟客人說：今天寒流來唷！有外出都要穿保暖一點多喝熱開水唷，客戶隨即開心地大笑說：東森是眾多購物台裡面服務最棒的！所以只願意支持東森，那一天原本是讓人鼻水直流瑟瑟發抖的冷天氣，一句溫暖的應對讓客戶的心暖得像顆蘋果紅通通。
◆『溫暖客戶的心，是我們服務的宗旨』
◆『一句貼心的話語，讓客戶感覺東森不一樣』

▲▼東森購物客服之星黃馨瑩。（圖／東森購物提供）

身為專業的客服人員，在看不到客戶的表情之下，每通電話進線，我都用心去感受客戶的情緒，不管電話另一頭的語氣如何，我總是會在第一時間熱情地和客戶打招呼。因為『感動服務』，是給客戶印象深刻的的經營方式， 預先為客戶著想，用心聆聽客戶的聲音，以同理心為客戶解決問題，適時讚美客戶，讓客戶感受賓至如歸，並且用溫暖、愉快的口吻讚美我的服務，這對我來說就是最棒的服務。

▲▼東森購物客服之星黃馨瑩。（圖／東森購物提供）

熱情的招呼聲，充滿活力的迎接每一位客戶，不論工作還是生活，努力用活力點亮每一天，用熱情感染每一個人

《在長官/同儕眼中的馨瑩》

活力滿滿的迎接每一天，用熱情擁抱每一個挑戰，不僅染客戶也感染其他客服人員，透過說好話，不僅長官、同事喜愛，更是深受婆媽們的愛戴。

她是黃馨瑩，個性開朗、熱情，充滿活力，是團體中的康樂股長，有她上班，工作氛圍顯得融洽，而身為客服人員，堅持把每位客戶當作家人、朋友，服務過程中，喜歡稱讚客戶，每一次的服務，都會帶給客戶愉快且美好的體驗；只要有她在，總是充滿歡笑聲，這就是她擁有獨具的特色魅力。

《馨瑩的待客之道》

溫暖客戶的心，是我服務的宗旨，一句貼心的話語，讓客戶感覺東森不一樣！

保有一顆炙熱的心，拉近和客戶的距離，是我服務的信念，每天都要面帶微笑及服務的熱忱迎接每一位客戶。

每通進線，不論客戶的語氣是開心，還是生氣，我總是會在第一時間熱情地和客戶打招呼，先為客戶著想，用心聆聽客戶的聲音，以同理心為客戶解決問題當客戶情緒被安撫成功後，再真誠的讚美客戶，畢竟『說好話』是轉換客戶情緒的利器，每一聲誠摯的讚美，都能像陽光一樣照亮、溫暖他人心房，讓一切變得更美好，讓生活充滿正能量。

ET快訊
快訊／新光金併購爭議　中信金9大聲明反擊
快訊／韓男團成員「涉性犯罪」！　SM娛樂證實：退團
電子廠連4天漲停！被盯上提前開獎：7月虧損1400萬
遭沈慶京爆任內官員索賄　郝龍斌嗆 : 請公布姓名並立刻舉發
消防員問「還要急救嗎」？嬤看著85歲尪這樣回答　2.9萬人全
快訊／國家警報大響！雷雨轟2地　「暴雨警戒區」曝
快訊／大雷雨狂炸桃園　警戒1小時
二伯脫口蘿拉「做詐騙」　蔡阿嘎嚇壞火速打圓場

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

讓顧客感受有溫度的服務　東森購物客服之星侯于捷

中秋夯肉！在家大啖頂級和牛　網購老乾杯烤肉組現省近2千元

用活力點亮每一天，用熱情感染每一個人　東森購物客服之星黃馨瑩

7-11「史努比X星宇」第2波聯名開搶！40款奶茶系復古風周邊必收

宅女小紅老花纏身！驗光師推「超便利隱眼」秒殺困擾

給予顧客如同家人般的感受　東森購物客服之星廖惠秋

卡比獸、快龍出沒！「繼光香香雞X寶可夢」夢幻聯名一次看

9元好買夯物、拍賣免運、品牌日接力下殺　電商99購物首波暖身優惠整理

WeMo宣告進駐台中及環島縱貫線！聯名大甲鎮瀾宮御守　保佑全民行車安全

吃大薯「突多神秘M貼紙」！麥當勞解惑：通常是去鹽薯條

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

萌妹向老師報爸媽年紀卻記錯　懊惱笑：把你們說得太年輕XD

讓顧客感受有溫度的服務　東森購物客服之星侯于捷

中秋夯肉！在家大啖頂級和牛　網購老乾杯烤肉組現省近2千元

用活力點亮每一天，用熱情感染每一個人　東森購物客服之星黃馨瑩

7-11「史努比X星宇」第2波聯名開搶！40款奶茶系復古風周邊必收

宅女小紅老花纏身！驗光師推「超便利隱眼」秒殺困擾

給予顧客如同家人般的感受　東森購物客服之星廖惠秋

卡比獸、快龍出沒！「繼光香香雞X寶可夢」夢幻聯名一次看

9元好買夯物、拍賣免運、品牌日接力下殺　電商99購物首波暖身優惠整理

WeMo宣告進駐台中及環島縱貫線！聯名大甲鎮瀾宮御守　保佑全民行車安全

吃大薯「突多神秘M貼紙」！麥當勞解惑：通常是去鹽薯條

ZENITH鏡面虹彩陀飛輪美翻　閃電造型指針、時標、陀飛輪炫目

上櫃診所進駐！　北區養蚊3年家樂福55萬出租　

遭控校園暴力首度親發聲！　影后全鐘瑞隔4個月開口：我堂堂正正

柯文哲補助款私用惹議　王鴻薇：4300萬商辦還給民眾黨即可解套

夏季不一定要控油！專家教你破解4個「頭皮保養迷思」

獨／「鋼鐵傘兵」秦良丰今天退伍！辛苦復健6年再穿迷彩服

新光金併購爭議　中信金9大聲明反擊「我們才是最佳選擇」

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

代表賴清德訪美13天　林右昌將赴華府智庫演講、拜會政要

第4棒「壓力本來就大」　鋒總談蔣智賢下二軍

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

消費熱門新聞

超商特大美式、奶茶「第2杯10元」

「史努比X星宇航空」第2波聯名周邊開搶！

達美樂「大披薩買1送1」限時5天搶

大薯突多神秘M貼紙！麥當勞解惑了

全家吃早餐抽5萬！繳學費送姓名貼

25歲小鮮肉被當成中年阿伯！

美式賣場夏日特展折扣深貨架搬空

八成國人忽略補鈣解決方法超簡單

「繼光香香雞X寶可夢」夢幻聯名快看

麥當勞超殺夏季優惠券爽吃28天！

必勝客開賣「屋馬燒肉比薩」！

SUBWAY「青花椒烤雞腿堡」回來了

長壽的秘訣在便利商店？！美食黃金一年夯賣2萬條

中華職棒35年場均人數持續第一

更多熱門

相關新聞

給顧客家人般感受　東購客服之星廖惠秋

給顧客家人般感受　東購客服之星廖惠秋

親切的聲音，熱情開朗的個性，耐心貼心的服務，給予客戶如同家人般的感受。 她是廖惠秋，身為專業客服人員，堅持用心把服務做好做滿，藉以滿足每位進線的客戶，不論扮演任何角色，都能竭盡自己所能，溫暖大家的心，這就是她個人所擁有獨具的個人魅力。

東森購物力挺好日子愛心大平台

東森購物力挺好日子愛心大平台

東森購物攜手7-ELEVEN　擴大循環袋回收

東森購物攜手7-ELEVEN　擴大循環袋回收

法國精品「極輕涼感外套」　8/15東森購物獨家首賣

法國精品「極輕涼感外套」　8/15東森購物獨家首賣

東森集團捐血活動開跑　2天募近兩百袋熱血

東森集團捐血活動開跑　2天募近兩百袋熱血

關鍵字：

東森登峰雲東森購物客體中心東森購物客服之星東森購物小人物大故事

讀者迴響

熱門新聞

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE新功能上線「圖示不再只有綠色」　萬人喊羨慕

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

林依晨陸綜舉手「我是成都人」被台粉炎上面相變了

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面