用活力點亮每一天，用熱情感染每一個人　東森購物客服之星黃馨瑩

文／黃馨瑩

我是東森購物-營銷二處-黃馨瑩，主要承接售後服務處理，像是退換貨、客戶抱怨處理，商品銷售等。

真的很開心可以獲得這項榮耀，謝謝客戶對我的肯定，也感謝長官們的鼓勵，未來將持續以有溫度、貼心的服務，感動更多客戶，以創造東森服務價值。

我的座右銘是：保有一顆炙熱的心，拉近和客戶的距離

雖然不簡單，但是我相信，唯有保持熱忱才能設身處地，我記得剛進來東森在受訓期間，身邊的學長、姐們讓我深深的崇拜，覺得身為客服人員，真的非常榮耀，不管電話裡的聲音來自哪裡，問題四面八方，而學長姐們總是從容面對，展現專業！在我心中深深烙下記憶，並且時刻提醒自己必須向前輩們看齊，在長官們提拔及鼓勵下，讓我要相信自己的能力，因此我每天都面帶微笑帶著炙熱的心迎接每一位貴賓。

我期許讓親愛的東森貴賓，感受更多的溫暖與幸福~要購好~購幸福！



我認為東森購物與其他購物平台提供給客戶最不一樣的是溫度！

曾經我為客戶完成訂購後與客人寒暄，那天剛好是寒流來襲，我跟客人說：今天寒流來唷！有外出都要穿保暖一點多喝熱開水唷，客戶隨即開心地大笑說：東森是眾多購物台裡面服務最棒的！所以只願意支持東森，那一天原本是讓人鼻水直流瑟瑟發抖的冷天氣，一句溫暖的應對讓客戶的心暖得像顆蘋果紅通通。

◆『溫暖客戶的心，是我們服務的宗旨』

◆『一句貼心的話語，讓客戶感覺東森不一樣』

身為專業的客服人員，在看不到客戶的表情之下，每通電話進線，我都用心去感受客戶的情緒，不管電話另一頭的語氣如何，我總是會在第一時間熱情地和客戶打招呼。因為『感動服務』，是給客戶印象深刻的的經營方式， 預先為客戶著想，用心聆聽客戶的聲音，以同理心為客戶解決問題，適時讚美客戶，讓客戶感受賓至如歸，並且用溫暖、愉快的口吻讚美我的服務，這對我來說就是最棒的服務。

熱情的招呼聲，充滿活力的迎接每一位客戶，不論工作還是生活，努力用活力點亮每一天，用熱情感染每一個人

《在長官/同儕眼中的馨瑩》



活力滿滿的迎接每一天，用熱情擁抱每一個挑戰，不僅染客戶也感染其他客服人員，透過說好話，不僅長官、同事喜愛，更是深受婆媽們的愛戴。

她是黃馨瑩，個性開朗、熱情，充滿活力，是團體中的康樂股長，有她上班，工作氛圍顯得融洽，而身為客服人員，堅持把每位客戶當作家人、朋友，服務過程中，喜歡稱讚客戶，每一次的服務，都會帶給客戶愉快且美好的體驗；只要有她在，總是充滿歡笑聲，這就是她擁有獨具的特色魅力。



《馨瑩的待客之道》

溫暖客戶的心，是我服務的宗旨，一句貼心的話語，讓客戶感覺東森不一樣！

保有一顆炙熱的心，拉近和客戶的距離，是我服務的信念，每天都要面帶微笑及服務的熱忱迎接每一位客戶。

每通進線，不論客戶的語氣是開心，還是生氣，我總是會在第一時間熱情地和客戶打招呼，先為客戶著想，用心聆聽客戶的聲音，以同理心為客戶解決問題當客戶情緒被安撫成功後，再真誠的讚美客戶，畢竟『說好話』是轉換客戶情緒的利器，每一聲誠摯的讚美，都能像陽光一樣照亮、溫暖他人心房，讓一切變得更美好，讓生活充滿正能量。