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讓顧客感受有溫度的服務　東森購物客服之星侯于捷

文／侯于捷

大家好，我是東森購物，營銷二處，侯于捷，主要服務訂購商品，買加購推薦，退換貨和售後服務。

很開心可以得到此項榮耀，獲得主管與客戶的肯定和鼓勵，未來會在創造更多的感動服務，創造自我價值。

▲▼東森購物客服之星侯于捷。（圖／東森購物提供）

我的座右銘是：只要有開始，永遠不嫌晚

從一開始入職，因為對商品不了解，對於商品介紹缺乏自信，經過日復一日的學習，增加商品知識，進一步能夠詳細向客人介紹商品、說明功能，而客人也因我說明得很詳細而讚美我，讓我獲得更多的自信與成就感，並且在每日接線中，獲得更多的服務經驗與溝通技巧，能快速滿足客人需求，所以只要開始，永遠不嫌晚，因為服務是需要不斷練習，累積經驗的。也非常感謝公司與主管的提點，讓我在服務客戶時，能順利的解決客人的疑難雜症。

希望更多客人因為我們溫暖貼心的服務，持續在東森消費，而我們又有機會，提供更多溫暖貼心服務，進而形成一個良好循環。

▲▼東森購物客服之星侯于捷。（圖／東森購物提供）

最常聽到的就是，「最喜歡你們東森，因為你們都好親切，服務好好」。我覺得我們的教育訓練完善，讓每個客服人員都能親切有禮，讓客人覺得像家人般的感覺，我也真心認為，真誠的對待客人，雖然沒有看到對方，但透過聲音，服務過程中的噓寒問暖、親切問候，客人一定感受的到！

▲▼東森購物客服之星侯于捷。（圖／東森購物提供）

迅速熱情又親切的服務，透過電話另一端感染客戶，給予客戶專業又熱情的感受

《在長官／同儕眼中的于捷》

她是侯于捷，對於商品具備良好的溝通技巧及專業知識，能夠迅速正確的回覆，滿足客戶的需求，身為專業客服人員，堅持服務不只要做好做滿，更要超過客戶期待，以滿足每位進線的客戶，安撫客戶焦急的心情，溫暖大家的心，這就是她個人所擁有服務魅力。

《于捷的待客之道》
親切有禮，用同理心感受客戶的感受，簡單快速解決客戶的問題。當客戶抱怨時耐心傾聽、開心時勇於讚美，讓客感受有溫度的服務。

『成功沒有捷徑，只有不斷的努力再努力，保持陽光、積極、包容的心態，好運跟正能量就會每天跟著你。』

每次接到客戶進線敘述遇到的問題時，我會先耐心聆聽並安撫客戶的情緒，先換位思考後才能給予客戶最需要的解決方案，希望客戶能在我的服務之下，讓客戶獲得滿意的解答，並能開心的結束電話，每次聽到客戶對我說一句謝謝，對我而言就是一種心靈滿足，讓我從工作中得到更多的成就感，我會持續加油，讓每位客戶都能在東森購物中，體驗開心又幸福的購物環境和售後服務。

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