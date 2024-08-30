AirAsia推「飛吉隆坡單程0元機票」　明起限定9天開賣

▲AirAsia推出2024夏季大促銷，單程機票0元起。（圖／AirAsia提供）

記者李姿慧／台北報導

亞洲低成本航空AirAsia今（30日）宣布，明天中午12點開始，將推出全航線1000萬個機位大促銷活動，其中台灣出發航線更推出單程未稅0元優惠，促銷開跑為期9天，可購買到2026年1月31日出發機位。

AirAsia推出2024夏季大促銷，8月31日中午12點開跑至9月8日，為期9天，適用出發日期為2025年2月17日至2026年1月31日航班，台北/高雄-吉隆坡單程未稅0元起，來回含稅3500元有找。

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另台北/高雄-曼谷(廊曼)、台北-清邁，單程機票未稅980元起。此外，菲律賓航線台北/高雄直飛馬尼拉也推出單程未稅450元起的超低價格。

AirAsia台灣行銷業務總經理王慕凡表示，以往AirAsia大促銷免費機位多僅在馬來西亞、泰國國內航線，此次2024年大促銷中，台北-吉隆坡航線也祭出未稅0元機票，而且旅行時間橫跨2025年上半年連假與暑假時間。

針對夢幻度假地馬爾地夫，也推出吉隆坡直飛馬爾地夫馬幣8元起的價格，搭配0元機位，從台北到馬爾地夫來回含稅不到7千元。

東南亞機票也有優惠，包括馬來西亞蘭卡威、印尼棉蘭、或者是緬甸仰光等秘境，也推出吉隆坡轉機最低單程未稅0元起機票。

此外，為搶救花蓮震後觀光，華信航空今宣布推出挺花東旅遊優惠，包括台北飛台東來回機票加上住宿每人3699元起，另滿12歲學生搭機到花東，單程機票僅1488元。