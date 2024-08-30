力挺花東「華信推機加酒3699元起」　學生機票下殺1488元

▲華信航空推出挺花東優惠。（圖／華信提供）

記者李姿慧／台北報導

花蓮受地震影響，今年4月到6月住房僅1到2成，華信航空今宣布推出挺花東旅遊優惠，包括台北飛台東來回機票加上住宿每人3699元起，另滿12歲學生搭機到花東，單程機票僅1488元。

地震衝擊花蓮觀光產業，華信航空表示，配合華航致贈每位晶鑽會員2張華信航空花東航線來回機票，華信航空加碼推出華信假期晶鑽會員優惠專區，提供旅遊優惠；華信也推出挺花東專案，結合台北-台東來回機票與一晚住宿，每人只要3699元起。此專案每房可享觀光署最高1000元折扣，並可使用華信假期加碼補助方案，最高每房折扣達2000元。

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此外，旅客可憑登機證獨享華信旅客專屬中租租車優惠，線上預訂租車享平日6折、假日65折的超值優惠，並可再享有延後1小時還車。

為鼓勵學生搭機到花東旅遊或開學註冊，華信也推出年滿12歲以上學生族群有「花東學生優惠機票」，購買台北-台東、台中-花蓮或高雄-花蓮學生優惠機票，單程機票僅1488元。

華信航空表示，有感花蓮地震後物資缺乏，配合公司資訊設備更新、落實資源活化再運用的環保理念，繼今年6月捐贈花蓮太巴塱部落國小20台再生電腦後，今(30)日再度捐贈20台再生電腦嘉惠花蓮太巴塱部落附近更偏遠、更需資源的學校，為花東加油。