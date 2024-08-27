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南美館x南市博暑假強檔優惠　當日看展門票一加一

▲「我們從河而來：流域千年．文化共筆」特展，27日除了「看展門票一加一」優惠外，重磅推出完成指定任務加贈超限量吊飾活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「我們從河而來：流域千年．文化共筆」特展，27日除了「看展門票一加一」優惠外，重磅推出完成指定任務加贈超限量吊飾活動。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

「我們從河而來：流域千年．文化共筆」特展自7月9日開展迄今未滿2個月，已突破5萬5000人次參觀，27日除了「看展門票一加一」優惠外，重磅推出完成指定任務加贈超限量吊飾活動，民眾只要憑台南市美術館當日門票至台南市立博物館完成指定任務即可獲得超限量吊飾1份。

台南市文化局介紹，此次由藝術家焦聖偉設計、吊掛在南美館2館展廳入口處的巨幅特展主視覺，每日皆吸引大量參觀民眾駐足拍照，故文化局另再攜手台南在地知名企業「仁美商標」，運用其獨特紡織提花技術，對主視覺進行二次創作，製作2幅大幅主視覺提花掛布，於8月起即在南市博大廳展出。並推出指定任務活動，民眾只要「於個人臉書分享參觀特展心得與照片，設定公開模式，且#我們從河而來」3步驟，可再獲得與仁美商標合作製作的特展提花吊飾1份，總共限量200份，送完為止。

仁美商標是台南知名在地企業，創立超過40年，是台灣市佔率最高的布標製作商，客戶更遍及全球。2024年巴黎奧運的台灣選手進場服，其織標正是仁美商標和設計師周裕穎共同合作打造。本次仁美商標與文化局合作，為本次特展主視覺進行二次創作，特別出動全球僅12台的「大提花機」，製作出2幅超過350公分高的巨幅提花掛布。仁美商標在創作過程中，以過往厚實的經驗為基礎，結合多種提花製作技術，將主視覺中的雲朵、瀑布做出不同的織紋變化，使觀者欣賞本件作品時，不論從正、反、遠、近各角度，皆可欣賞到不同的工藝細節。

台南市立博物館介紹，「我們從河而來：流域千年．文化共筆」特展主視覺，以川流島的概念進行發想，島上藏有熱蘭遮城、接官亭與風神廟等台南文史地標，還有香蕉、竹子、黑狗與黑面琵鷺等台灣多元物種，深受民眾喜愛。本次與仁美商標合作打造超過一層樓高的主視覺二次創作大幅提花掛布，且加碼推出憑南美館當日門票，除當天可免費參觀南市博外，完成指定任務可再獲得超限量吊飾1份，呼籲全國民眾絕對要把握機會。

「我們從河而來：流域千年．文化共筆」展覽期間，亦同步規劃多場行動，包含即將在9/13-14的國際論壇、9/6、9/14《北將七》與《河處是我家》播映與映後座談，以及特展期間3場地景走讀，從山海圳綠道到大員港、林鳳營埤塘探索與五條港聲音走讀等系列活動，期待大家共同來到台南這座川流島，成為公民參與的重要一份子。更多活動資訊，歡迎至臉書搜尋「我們從河而來：流域文化．千年共筆」粉絲專頁（https://www.facebook.com/bornbytheriver）查詢。

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