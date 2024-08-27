虎航冬季促銷「單程799元起」！10點開搶　限時2天

▲台灣虎航冬季航班第3波促銷，今（27日）上午10時開跑。（圖／台灣虎航提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣虎航冬季航班第3波促銷，於今（27日）上午10時開跑，台北－澳門等航線單程未稅799元起的優惠價。迎接中秋節，星宇航空即起推出A350機上同款香氛禮盒，將機上五感體驗延伸至居家空間。

台灣虎航第3波促銷從今上午10時起至明晚11時59分止，促銷航線包括台北－澳門799元、台北－秋田2099元、台北－普吉島2699元、台北－高知3099元，以上皆是單程未稅價。適用航班為今年10月27日至2025年3月29日。

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▲台灣虎航2024冬季航班第三波促銷，單程未稅799元起。（圖／翻攝台灣虎航官網）

星宇航空指出，A350機上同款香氛禮盒內含STARLUX 35精油、蠟燭及擴香熔岩球，精油及蠟燭融合煙燻及果香的香氛，熔岩球則由天然火山岩與鋁合金組成，搭配雕刻的磁吸底座，可透過旋轉加強釋放精油香氣。

▲A350機上同款香氛中秋禮盒，內含STARLUX 35精油、蠟燭以及擴香熔岩球。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，禮盒包裝以月球及宇宙為設計理念，銀色外盒及具未來感的行李掛籤，開箱時彷彿來自星際的神秘禮物，說明卡、防塵卡也融入飛行羅盤、立體月球等元素，現在下訂中秋節前可收到。相關資訊可至活動網站查詢。