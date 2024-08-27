　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

虎航冬季促銷「單程799元起」！10點開搶　限時2天

▲台灣虎航並未提高董監酬勞。（圖／台虎提供）

▲台灣虎航冬季航班第3波促銷，今（27日）上午10時開跑。（圖／台灣虎航提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣虎航冬季航班第3波促銷，於今（27日）上午10時開跑，台北－澳門等航線單程未稅799元起的優惠價。迎接中秋節，星宇航空即起推出A350機上同款香氛禮盒，將機上五感體驗延伸至居家空間。

台灣虎航第3波促銷從今上午10時起至明晚11時59分止，促銷航線包括台北－澳門799元、台北－秋田2099元、台北－普吉島2699元、台北－高知3099元，以上皆是單程未稅價。適用航班為今年10月27日至2025年3月29日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣虎航2024冬季航班第三波促銷。（圖／翻攝台灣虎行官網）

▲台灣虎航2024冬季航班第三波促銷，單程未稅799元起。（圖／翻攝台灣虎航官網）

星宇航空指出，A350機上同款香氛禮盒內含STARLUX 35精油、蠟燭及擴香熔岩球，精油及蠟燭融合煙燻及果香的香氛，熔岩球則由天然火山岩與鋁合金組成，搭配雕刻的磁吸底座，可透過旋轉加強釋放精油香氣。

▲▼A350機上同款香氛中秋禮盒，內含STARLUX 35精油、蠟燭以及擴香熔岩球。（圖／星宇航空提供）

▲A350機上同款香氛中秋禮盒，內含STARLUX 35精油、蠟燭以及擴香熔岩球。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，禮盒包裝以月球及宇宙為設計理念，銀色外盒及具未來感的行李掛籤，開箱時彷彿來自星際的神秘禮物，說明卡、防塵卡也融入飛行羅盤、立體月球等元素，現在下訂中秋節前可收到。相關資訊可至活動網站查詢。

ET快訊
最大規模襲擊！「127枚導彈、109架無人機」狂轟烏克蘭
她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉
快訊／新竹集體食物中毒！疑麵包惹禍　至少8人送醫
民眾黨台玻大樓疑「未核准裝修許可卻動工」　柯文哲回應了
謝忻拉衣露性感鎖骨！家中直播竟忘1事…網傻眼
南投深山藏千億矽礦　地點曝光
政治 涉報破百萬假帳　蔡壁如回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

紙風車靈魂來了　美國仔李永豐為籌錢「和大嫂們都很好」

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

虎航冬季促銷「單程799元起」！10點開搶　限時2天

一起牽手變老！「4星座」愛得低調　不追求轟轟烈烈

珊珊開眼了！　大迴轉路徑曝

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

花蓮住飯店雙人房「睡2晚才18元」　照片驚呆全場：跪著看完

最後兩天！LINE「實用1功能」要掰了　官方教用戶快備份

快訊／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

外送員違停被拖吊「雙手合十」　一票同行嘆：看到這社區就怕

墾丁櫛瓜價格被酸爆 士林夜市4片35元 ｜20240826 ET午間新聞

每次都只加10元！三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

紙風車靈魂來了　美國仔李永豐為籌錢「和大嫂們都很好」

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

虎航冬季促銷「單程799元起」！10點開搶　限時2天

一起牽手變老！「4星座」愛得低調　不追求轟轟烈烈

珊珊開眼了！　大迴轉路徑曝

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

花蓮住飯店雙人房「睡2晚才18元」　照片驚呆全場：跪著看完

最後兩天！LINE「實用1功能」要掰了　官方教用戶快備份

快訊／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

掌管純欲的神！90%保養精華添加　一抹飽滿Q彈的清純感立刻GET

台積電跌6元至944　指數跌逾130點

總統府駁美國讓步說　賴清德尚未規劃出訪！考量中國近期單邊行為

雪碧整形出事「睡覺眼睛閉不起來」！　公開恐怖睡樣：像死不瞑目

新型拖式飛彈車首登場！　搭2A彈命中率91.6%

獨／苗栗同日2起落石砸車害廚師截肢　縣府無積極作為判賠131萬

報導稱柯建銘赴中投資欠款千萬港幣　本人提告：從未在大陸投資

女賊偷一串衛生紙代價18萬元　冤喊「幫忙除掉一些靈體」

Junior新婚卻暫別愛妻！做1事林萱瑜哭了…網目睹夫妻對話：太浪漫

鴻海「全新Model B上路測試」10月登場！納智捷n5上市挑戰百萬有找

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

即／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

珊珊開眼了！　大迴轉路徑曝

最後兩天！LINE「實用1功能」要掰了

鼎泰豐關閉華北14門市　台灣總部回應了

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

側室悲歌　94歲嬤過世遭列無名屍

刺青男暴吼護理師　幫女友要「宜休養3週」證明

一粒爆紅後就沒消息？　PTT曝「人氣退燒」殘酷真相

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台離婚　一票人秒懂！

更多熱門

相關新聞

乘客叫空服員「小姐」沒禮貌？網吵翻

乘客叫空服員「小姐」沒禮貌？網吵翻

搭飛機的時候，會怎麼叫空服員呢？有網友在飛機上，聽到別的乘客用「2字」叫空服員，瞬間在心中感到不是很舒服，「對話本身沒有問題，只是聽起來超沒禮貌」、「真想衝去賞他兩巴掌。」貼文一出，就有人也點頭，「完全懂樓主的點～」「不一定要使用稱謂吧，開頭使用『不好意思』就可以了。」

長榮航班松山起飛前遭雷擊　200人被請下機「延誤逾4小時」

長榮航班松山起飛前遭雷擊　200人被請下機「延誤逾4小時」

客艙組員養成日記　星宇航空真實揭露

客艙組員養成日記　星宇航空真實揭露

IKEA萌萌小廢包「只送不賣」

IKEA萌萌小廢包「只送不賣」

台灣虎航前7月賺贏去年全年　股價亮燈漲停

台灣虎航前7月賺贏去年全年　股價亮燈漲停

關鍵字：

台灣虎航星宇航空冬季航班促銷

讀者迴響

熱門新聞

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

國產車自製率新制這2款新車也中槍

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

即／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

珊珊開眼了！　大迴轉路徑曝

離職前一天被人資要求「檢查手機」！他放大招拒絕

月底「10筆錢」接力入帳　8／29豪發「4萬元補助」

最後兩天！LINE「實用1功能」要掰了

鼎泰豐關閉華北14門市　台灣總部回應了

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面