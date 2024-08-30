解救爸媽荷包！50元麵包「任選3個100」　 王品出示學生證享優惠

▲小山之丘推出開學慶活動，50元以下麵包任選3個僅100元。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

今天各級學校陸續開學，開學註冊費讓爸媽口袋空空。烘焙品牌「小山之丘」解救爸媽荷包，推出開學慶活動，台中市內4家門市，凡店內定價50元(含)以下的麵包糕點，任選3個100元，活動自即日起到9月30日止。王品集團也推出開學活動，9月2日到10月4日平日到集團旗下25個品牌消費，憑教職員證、學生證，消費滿額1500元，可現折150元。

小山之丘目前在全台共有台中中央公園、興大、豐原及台北許昌共四家門市，集團董事長「鄭淵斌」12歲就入行學做麵包，至今近50年過去，可謂台灣近半世紀以來的一部西點烘焙活歷史。

鄭淵斌表示，60年代市面上還沒有專業的麵包店，僅有品項稀少的麵包在「柑仔店」內寄賣，且口味少、口感素樸，僅有類似紅豆、克林姆、波蘿、炸彈、方塊狀的蘋果麵包等，也就是現在俗稱的台式麵包。

鄭淵斌去年創立走文青風的「小山之丘」，也讓二代接棒，店內少不了國人最愛的各種口味波蘿麵包、布丁磚等；也有年輕人喜愛創新品項「青蔥扁可頌」。另外還有藍莓貝果、外皮超過60層的千層女王蛋塔等。

▲王品集團也推出開學慶活動，只要出示教職員證件或學生證就能享折扣。（圖／王品提供）



為了迎接開學季，小山之丘推出優惠活動，凡店內定價50元(含)以下的麵包糕點，任選3個100元，活動自即日起到9月30日止。王品集團則在9月2日到10月4日平日，推出集團活動，民眾只要到旗下25個品牌用餐，出示教職員證件、學生證，凡消費滿1500元，立即能折抵150元。另外，一般民眾到店出示全家福照片、朋友合照，消費滿額1200元，也能享現折百元好康。