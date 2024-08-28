快訊／國1南九如段「3大車追撞」　占2車道...後方回堵5公里

這不是妳！高雄員警在路上巡邏時發現一名女子見警神情慌張，於是上前盤查，女子竟謊報妹妹的身分證，不過隨即被警方識破她的假身份，她坦言自己是通緝犯。後續員警也在她身上發現攜帶多種毒品，全案移請高雄地方檢察署偵辦。