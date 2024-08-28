快訊／國1南九如段「3大車追撞」　占2車道...後方回堵5公里

▲國道1號南向366.1k，發生槽車+水泥預拌車+貨櫃車追撞事故 。（圖／翻攝高速公路1968）
記者吳世龍、吳佩蓁／高雄報導
國道1號南向366.1k高雄九如路段，今（28日）上午11時許發生3大車追撞事故，現場為槽車、水泥預拌車、貨櫃車發生追撞，幸無人受傷受困，目前占用中間及內側車道進行處理，高公局南分局、國道公路警察同仁已在現場進行事故車輛處理。後方車流回堵約5公里，建議駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故點請勿放慢車速觀望，小心行駛。詳細肇事原因仍待調查釐清。
▲國道1號南向366.1k，發生槽車+水泥預拌車+貨櫃車追撞事故 。（圖／翻攝高速公路1968）
記者吳世龍、吳佩蓁／高雄報導
國道1號南向366.1k高雄九如路段，今（28日）上午11時許發生3大車追撞事故，現場為槽車、水泥預拌車、貨櫃車發生追撞，幸無人受傷受困，目前占用中間及內側車道進行處理，高公局南分局、國道公路警察同仁已在現場進行事故車輛處理。後方車流回堵約5公里，建議駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故點請勿放慢車速觀望，小心行駛。詳細肇事原因仍待調查釐清。
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