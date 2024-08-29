陸「北方最大地下代孕實驗室」遭踢爆　年輕女孩捐卵10餘次賺零用錢

記者魏有德／綜合報導

青島美克生物科技有限公司近期遭「暗訪」踢爆，做著「掛羊頭賣狗肉」的違法代孕實驗室生意，在業內甚至號稱為「北方最大代孕實驗室」，引起外界關注。據了解，正規醫院的醫生在此機構內的地下實驗室進行非法手術「取卵」，更誇張地是，此機構甚至讓清潔人員兼職去使用超音波和做機械消毒的工作。

▲青島非法代孕公司。（示意圖／翻攝澎湃新聞）

《深圳新聞網》報導，8月26日，青島衛健委發佈情況通報稱，針對網傳我市某生物公司開展代孕一事，我委立即會同公安、市場監管等部門組成聯合調查組，調查核實相關情況。一經查實，將依法依規嚴肅處理。

踢爆內容提到的青島市春孕試管嬰兒咨詢有限公司和青島市美克生物科技有限公司，這兩間公司的負責人皆為叢姓男子，以「試管嬰兒」為主要業務，暗中卻以非法代孕、承接其他代孕機構生產、售賣出生證明等為主要業務。

▲青島美克生物科技有限公司私下經營非法代孕生意。（圖／翻攝澎湃新聞）

根據該公司的標價顯示，客戶代孕一個孩子需要75萬（人民幣，下同），想再篩選性別要多加20萬。一名知情人士透露，「地下實驗室」裡，有人專門在網路上物色需要代孕的客戶，並尋找願意代孕的媽媽和願意賣卵的「卵妹」。

更誇張的是，一名年輕女孩已經「捐卵」十七八次，每三個月就要捐一次，藉此賺取「零用錢」，不過，這名女孩忘了自行塞麻藥，手術時，女孩痛到喊出來的聲音在整條走廊都能聽得十分清楚，也讓這名取卵醫生此後再也不進行類似手術。

知情人士還提到，有三甲醫院（正規醫院）醫生與代孕機構相互勾結，在地下實驗室進行取卵、移植等非法手術，按次收費1500元，麻醉師每次2000元，需要自帶麻醉劑，違背大陸現行禁止醫療機構和醫護人員進行代孕的相關法令。

事發後，兩間公司均無人回應，宛如人間蒸發一般，官方也主動介入調查，成立聯合調查組查核相關情況。