全國機採茶菁技術競賽　嘉縣羅旭智、蘇偉銘、黃鴻仁奪季軍

▲▼ 嘉縣奪2024全國機採茶菁技術競賽季軍獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農業部茶及飲料作物改良場（下稱茶改場）8月27日在新竹縣關西茶區舉辦全國機採茶菁技術競賽，嘉義縣今年3組選手參賽，由羅旭智、蘇偉銘及黃鴻仁團隊獲得季軍獎。

台灣農業正面臨氣候變遷、從農人力高齡化及短缺所帶來的衝擊，本次競賽全國主要茶區縣市政府全數派員參加，共計有機械採茶好手19組57人，盼透過現場的相互切磋及單人式採茶機操作示範，以及簡單機械維護與故障排除的說明，將此技術擴散至全國各茶區，廣為茶農朋友利用。

此次機採茶菁評分項目「茶菁品質」佔40%、「茶樹採剪高度及平整度」佔40%、「茶菁重量」佔20%，並由茶改場3位專家擔任評審，依照分組評審結果，擇優錄取1組冠軍、2組亞軍、3組季軍及特別獎2組。

農業處說，阿里山高山茶世界聞名，整個大阿里山茶區目前仍以手工採摘茶菁為主，然而近年因氣候變遷導致高低海拔茶區產期一致時，就面臨搶工、無工可用問題，為能即時採收茶菁，茶農開始嘗試學習以機採方式採收。

就部分發酵茶而言，在上午10點到下午2點採收的午時菜，因無露水干擾，可有效掌控日光萎凋、發酵、揉捻、乾燥等製程，一樣能製造出品質優異具阿里山高山茶特色的好茶。