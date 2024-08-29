響應減碳淨零趨勢　嘉義縣訪法國資源再利用公司

▲▼ 嘉義縣政府團隊拜訪法國威立雅（VEOLIA）集團總部 。（圖／嘉義縣政府）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁日前率團參訪位於巴黎市、已有100多年歷史的法國威立雅(Veolia)集團總部，威立雅在全球57個國家提供水管理、廢物管理和能源服務，年營收高達450億歐元。威立雅亞太區總裁Christophe MAQUET等多位領導階層熱情接待來自台灣的嘉義縣政府環保團隊，分享集團對歐盟的承諾，以及公司的減碳、脫碳成果。翁章梁指出，威立雅是全球知名環保企業，擁有進步的技術與經驗，參訪威立雅對嘉義接軌國際具有指標性意義。

威立雅公司將廢棄物處理過程產生的熱能與電能，轉供給區域住戶取代傳統燃料、優化街道清掃時段與人力調配，並運用AI分類回收物、掩埋場生物產氣製成氫氣供運輸車輛使用等。

威立雅集團強調，將透過燃料轉換、能源效益、碳捕捉和水力發電等方式，計畫在2030年達到減碳50%目標，歐盟倡議要在2030年建造100個氣候中和城市，提出「Fit for 55」氣候計畫，從運輸減碳、建築物淨零、潔淨能源、公正轉型及實施碳定價等面向努力，並減少空氣和噪音污染、減少交通、降低能源費用，創造更健康的環境。

嘉義縣環保局指出，近年來縣府推動蚵繩、漁網、廢蚵殼、廢農膜與廢棄樹木等廢棄物循環再利用，減少原料取得過程的能源耗損，淨零綠生活就是從日常的食衣住行育樂購等減用一次性用品，這是國發會發布的淨零轉型路徑之中的資源循環與淨零綠生活。

環保局調查民眾對溫室氣體排放認知的3,000份問卷分析資料指出，有44%的民眾認為節能減碳與植樹綠化可減少溫室氣體；另外，縣府已辦理逾20場次的淨零課程，提供製造業、民眾與機關學校熟識國內外淨零趨勢與碳盤查實務，接軌國際議題並掌握減碳關鍵。

翁章梁表示，2050淨零是全球趨勢，也是台灣的目標，公部門要建立企業與民眾參與淨零行動的共識。面對淨零趨勢與極端氣候對環境的衝擊，政府與產業的管理經營勢必有更多挑戰，縣府會用心推動資源多元使用與循環經濟。