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中秋前夕搶推東石蚵　嘉義縣推「產銷履歷」、「鮮蚵宴」

▲▼ 嘉義縣東石蚵推廣，吃牡蠣，抽iPhone 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣推港東石蚵，吃牡蠣抽iPhone 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為推廣嘉義在地牡蠣，今29日舉辦「東石蚵 營業中」活動記者會，漁業署代理署長王正芳、嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘等人攜手28家在地業者及臺中馨苑小料理米其林餐廳，邀請全國民眾在8月29日至10月4日一起到東石吃牡蠣，消費滿500元還能登錄抽 iPhone15及超過1650項美食折價券。

▲▼ 嘉義縣東石蚵推廣，吃牡蠣，抽iPhone 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府近年積極推動蚵產業升級，協助409戶蚵農加入生產追溯體系，讓消費者透過包裝上的QRCODE辨識產品來源，提升民眾對國產蚵的信任，降低食安風險。目前嘉義縣共有29戶蚵農獲得產銷履歷標章，1戶取得CAS標章。消費者可以在家樂福、主婦聯盟、水產教父海鮮市場、星星水產、嘉義區漁會、湧升海洋等渠道購買經認證的嘉義鮮蚵。

記者會由28家在地美食業者及臺中馨苑小料理米其林餐廳共同響應活動，也有6家在地業者推出「東石鮮蚵宴」，只要2480元就可以品嚐到原價超過3000元的鮮蚵全餐及店家拿手菜。

▲▼ 嘉義縣東石蚵推廣，吃牡蠣，抽iPhone 。（圖／嘉義縣政府提供）

現場也展示嘉義溯源牡蠣與業者推出的聯名商品，包括膳馨餐飲集團的東石蚵卷、好美農漁產的蚵仔辣醬、崇文海鮮的咔啦蚵等美食，提供民眾多種品嚐管道。

翁章梁說，過去牡蠣經常出現混充的狀況，自從導入溯源體系後，消費者就能清楚從QRCODE得知產地，確保買到嘉義原產牡蠣。雖然凱米颱風對沿海蚵農造成極大影響，但現在仍有牡蠣可以購買，歡迎民眾前來選購，尤其中秋節的蚵仔最肥美鮮嫩，非常值得享用。

▲▼ 嘉義縣東石蚵推廣，吃牡蠣，抽iPhone 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣東石蚵菜色多變化 。（圖／嘉義縣政府提供）

農業部漁業署代理署長王正芳表示，近年國產牡蠣受到進口牡蠣衝擊，因此漁業署推出鑑別技術，並努力建構溯源體系，目前已有9成台灣業者加入溯源，漁業署以及衛生福利部也將會不定期抽查業者，遏阻業者將進口牡蠣混充成國產牡蠣販售。

「東石蚵 營業中」系列活動即日起至10月4日，只要到「東石蚵美食地圖」的指定餐廳用餐，或是購買東石蚵，完成指定任務就有機會抽獎，中秋節當天只要至6家東石鮮蚵宴合作餐廳享用「東石鮮蚵宴」料理，前20名可獲得可愛牡蠣娃娃，邀請民眾把握機會參加，活動詳情請見活動網站https://arcg.is/0Dajqz。

 
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