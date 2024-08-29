嘉義縣表揚會考成績卓越學校　昇平國中獲頒獎金25萬

▲▼ 嘉義縣會考成果揭曉，縣府表揚成績卓越學生與學校 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國中教育會考成績揭曉，嘉義縣長翁章梁今29日邀請成績達標的18位學生及家長，以及增A減C達標學校出席頒獎儀式，為傑出學生頒發獎品，也向昇平國中頒發增A減C成效良好獎金25萬元，肯定學校團隊努力。

嘉義縣政府教育處110學年度擬定「110-115學年度提升學力推動計畫」，提供學生學期中成績進步獎學金、補助國中晚自習教師鐘點費，訂定國中教育會考達標標準，獎勵增A減C有成之學生、教師以及學校團隊，鼓勵學子持續精進，也肯定校方積極進行教學轉型。

本次共有5校獲得增A減C成效良好認證，分別為昇平國中、大埔國民中小學、豐山實驗教育學校、溪口國中、永慶高中。

縣長翁章梁說，現在教育講求適性發展，鼓勵學生發展多元興趣，找到自身志向並積極鑽研，但在適性發展的過程中，維持基本學力仍是重要的事，不用要求所有人具備滿分實力，但期望每位學生都能維持60分的能力，讓它成為個人生涯發展的基礎。

翁章梁也說，縣府重視各校增A減C的實施狀況，希望能夠與各校持續合作，一起提升孩子的學習意願，讓增A減C在嘉義縣有長足的發展與進步。

教育處說明，嘉義縣落實常態編班後，積極發展分組學習差異化教學，並透過國教輔導團入校輔導，給予學校拔尖與扶弱的支持。每學年度列管待加強及精熟表現未達標之學校，透過學校行政團隊的努力，許多學校已開始改變教學型態，如昇平國中展現卓越進步成效。

縣府將持續分析「國中教育會考學力品質監控資料」，也會邀請增A減C達標學校分享成功經驗，讓縣內各校可以參考經驗，再創佳績。