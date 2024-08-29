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陸地方財政惡化！政府變賣資產還債　重慶成立「砸鍋賣鐵」專班

▲▼重慶,缺電,限電。（圖／CFP）

▲重慶成立「砸鍋賣鐵」專班。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

一份名為《重慶市璧山區人民政府辦公室關於成立重慶市璧山區「砸鍋賣鐵」工作專班的通知》的文件截圖8月28日在互聯網上廣泛傳播，抬頭是「重慶市璧山區人民政府辦公室（璧山府辦﹝2024﹞26號）」。所謂「砸鍋賣鐵」是指地方政府盤活資產來化解地方債務風險。

據《界面新聞》報導，上述文件提到，工作專班下設辦公室在區財政局，統籌負責工作專班日常工作。同時從區財政局、區國資中心、區稅務局、區審計局等單位分別抽調1人到工作專班辦公室集中辦公，抽調人員在抽調期間原則上與原工作脫鉤，專職負責「砸鍋賣鐵」工作。

儘管尚未確認上述文件的真實性，但不少地方此前表示將「砸鍋賣鐵」處置存量資產來化債。

早在2023年8月1日，青海省德令哈市人民政府網站發布《嚴格落實「砸鍋賣鐵」要求的方案》，提出提高認識，砸鍋賣鐵，挺過難關；摸清家底，認真清查對比。通過自用、共用、調劑、出租、處置等多種方式，進一步挖掘現有資產資源潛力，提升「三資」使用效益，為推動全市經濟高質量發展提供堅強財力支撐。

內蒙古自治區烏蘭察布市卓資縣人民政府網站2月7日披露的《2024年卓資縣政府工作報告》提到，2023年，卓資縣「砸鍋賣鐵」化解債務13.37億元（人民幣，下同），盤活資金1489.6萬元，大起底收回資金650萬元，優先用於債務化解和重大項目支出。

此外，內蒙古烏海市政府工作報告在安排2024年主要工作時也提到，「砸鍋賣鐵」化解政府債務風險，嚴禁新增政府隱性債務，保持拖欠民營企業中小企業帳款「動態清零」，全面完成年度化債任務。

「砸鍋賣鐵」化債的說法不只存在於大陸北方省份，也出現在經濟活力較強的東南沿海地區。據泉州市泉港區人民政府網站消息，5月11日，區政府第37次常務會議提出，研究泉港區「砸鍋賣鐵」處置資產化解債務風險方案、強化預算管理堅持過緊日子。

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關鍵字：

地方政府砸鍋賣鐵地方債務資產化解經濟發展

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