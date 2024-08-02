狼師性侵24幼兒「僅8人成案」　教育局駁吃案：有些幼生不願多講

▲台北市教育局長湯志民（圖右）、副局長陳素慧（圖左）出面說明幼兒園性侵案，強調沒有吃案。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市培諾米達信義幼兒狼師毛畯珅涉性侵多名幼童引發公憤，昨更有北市議員質疑北市府在總案件數上吃案。北市教育局今（2日）指出，認定委員會進行調查時，因有些幼生沒來或不願多講而無法成案，但教育局透過行政調查了解行為人有性侵事實，也對行為人與幼兒園進行懲處，且不管是1案或24案成立都會懲處，教育局「不需要吃案」，但實際認定性侵害與性騷擾都要靠司法調查。

台北市私立培諾米達信義幼兒園長之子毛畯珅涉性侵、猥褻20多名女童，還拍攝上百部不雅影片，引爆全民怒火，事後台北市政府也公告精進作為。但民進黨台北市議員簡舒培昨質疑，檢調查出超過20多名孩童受害，北市府卻只有認定8名孩童被性侵害行為屬實，質疑台北市長蔣萬安的「承擔一切、深刻檢討」是句空話。

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面對市議員質疑，北市教育局今天上午由局長湯志民與副局長陳素慧出面說明。湯志民強調，不希望有對孩子傷害事件發生，若有的話，教育局保護孩子立場決不寬貸。

湯志民指出，112年7月事件爆發時，教育局依法組成委員會，並進行行政調查，因為是幼兒仍在上課中進行調查，為避免影響幼兒，所以過程非常小心與謹慎，有些幼生不到委員會或不願多講而無法成案，這部分無法勉強，才導致實際成案數低於檢調查出的24案。

陳素慧補充說明，檢調進行司法調查，教育局則進行行政調查，兩者可以併行，而行政調查目的是為了就行為人與幼兒園進行懲處，就算只有1案或24案，教育局都會懲處，但認定性侵害與性騷擾都要靠司法調查，最後教育局也對行為人與幼兒園進行裁罰，故教育局沒有必要也不必吃案。