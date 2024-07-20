議員與家長要求「整份」狼師性侵調查報告　教育局：將請示教育部

▲台北市長蔣萬安為「幼兒園」案鞠躬致歉。對家長與市議員要求提供整份報告，教育局將發文詢問教育部。（圖／記者陳家祥翻攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市幼兒園性侵案件持續延燒，北市議員向教育局調閱調查報告遭拒，痛批蓋牌。北市副市長林奕華今（20日）表示，將向中央詢問是否可提供整份調查報告。北市教育局補充說明，目前依法不能提供家長與議員整份報告，但因為家長與議員頻頻詢問，最快下周一上班後，將發文詢問教育部，市議員基於問政要求，以及該案家長需求，能否提供整份調查報告。

北市培諾米達幼兒園爆出園長之子毛畯珅涉嫌猥褻多名女童，事件震驚全國。台北市長蔣萬安昨天已經鞠躬致歉，前市長柯文哲也坦承有改進空間。但台北市議員林延鳳指控，向教育局調閱2022年7月調查紀錄，教育局卻以涉及兒少權法不提供，形同蓋牌。

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對於林延鳳的不滿，北市教育局昨天指出，調查報告涉及個案的家長與幼生訪談內容，依據兒少法應予保密。教育局也提及，「非有正當理由，不得洩漏或公開。」

不過，台北市副市長林奕華今日上午出席「拒毒反詐 校園安全」特展活動開幕典禮時，面對媒體詢問為何不提供家長調查報告，林奕華表示，已經請教育局發文，詢問是否可提供整份調查報告給家長與議員。

北市教育局表示，由於這次案件牽涉太多幼童，故當初發文給家長內容，僅提供給當事人家長對於其子女的調查與懲處結果，因為根據現有兒少法規定，就是不能透露其他幼童的案情，但由於不斷有家長反映，甚至透過民意代表與民間團體發聲，加上北市議員不斷要求教育局提供全部的調查資料，所以教育局將在下周一上班後，馬上行文教育部，詢問是否可以提供當事人家長整份調查報告，以及議員在基於問政需求時，能否提供整份調查報告。