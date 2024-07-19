狼師性侵調查結果「遭疑蓋牌」　教育局：只能讓當事家長調閱

▲北市議員林延鳳質疑北市教育局不提供幼兒園性侵調查報告，如同蓋牌。（圖／記者陳家祥攝）

記者許敏溶／台北報導

北市幼兒園性侵案持續延燒。北市議員林延鳳今（19日）指控，向教育局調閱資料卻遭拒絕，如同蓋牌。北市教育局表示，考量調查報告涉及個案家長、幼生訪談內容，根據兒少法規定不能提供，但教育局已將調查結果提供給家長，若家長想要知道調查報告內容，可向教育局提出申請，由於該案不只一名幼童受害，故報告內容只能調閱申請當事人部分，事情全貌只能由檢調公布。

北市培諾米達幼兒園爆出園長之子毛畯珅涉嫌猥褻多名女童，外界質疑市府消極調查及不作為。北市議員林延鳳今天更指控，向教育局調閱民國111年7月調查報告，教育局卻以涉兒少權法不提供，如同蓋牌。另立委林月琴今天也替受害家長提出6大疑問，包括幼兒園員工知情卻隱匿，教育局卻沒裁罰，要求北市府必須徹查並公布真相。

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北市教育局表示，對於兒少案件十分重視，且都依法積極進行調查。對於議員質疑未提供調查報告，主要是考量調查報告涉及個案的家長及幼生訪談內容，根據目前兒少權法第66條第2項規定，因職務上所知悉的秘密或隱私及所製作或持有文書，應予保密，非有正當理由，不得洩漏或公開，所以無法提供給議員，並非蓋牌。

教育局強調，調查報告結果已經發文提供給涉及案件的家長，包括對相關人的處罰金額，但由於該案牽涉約20名幼童，所以無法將整份調查報告內容提供給家長，若家長想進一步了解，可以向教育局申請，教育局會提供申請家長針對其子女的調查內容，其餘幼童內容則無法提供，若要了解事件全貌，只能交給檢調單位公布。

至於外界質疑幼兒園員工知情卻隱匿，教育局為何沒裁罰。北市教育局指出，案發後有另案籌組調查小組，尤其是和毛畯珅搭班的員工進行詢問，該員工強調自己並不知情，但教育局仍以疏忽照顧情節重大罰該員工6萬，行為人則罰60萬元，至於該名員工是否真的不知情，這部分只能交由檢調來釐清。