台南「府城福陽閣」募集白米物資活動寄普　呼籲各界伸出援手

▲「府城福陽閣」每年特別以募集白米物資活動寄普，今年活動募集尚不理想，呼籲各界伸出援手，募集至9月3日為止。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆七月份各地舉辦普度拜拜，位在台南市成功路的「菱洲宮」普度則在農曆八月十二日，和很多宮廟有所區別，其分靈廟「府城福陽閣」每年特別以募集白米物資活動寄普，今年活動募集尚不理想，呼籲各界伸出援手「讓我們的長輩吃飽飯，一包米不嫌少！」，募集至9月3日為止。

府陽閣主許育嘉從5歲就因家族關係參與宗教事務，熟稔於府城的宗教事務，開設「福陽閣」，與台南市成功路老廟「菱洲宮」關係深遠，每年農曆八月十二日菱洲宮普度時，全力號召親朋好友協助各項事宜

府城福陽閣「寄普募集白米物資」捐贈活動襄贊菱洲宮八月份的普度拜拜，已邁入第11年，在委員的努力下，去年募集的白米近2萬4千公斤，捐贈單位達105個單位，其中多數為社區共餐機構。。

有感於社區年輕人白天出外工作，老父母在家用餐都是囫圇吞棗，甚至根本沒吃，健康堪虞，10年前就有捐白米給社區共餐中心或是老人安養機構念頭，希望能讓老人吃頓像樣的飯，於是開始籌措白米捐給社福單位，藉由菱洲宮普度時，一同辦理。

為了真正幫助弱勢的社區共餐中心和社福單位，許育嘉曾事先騎著機車「明察暗訪」，遠至東山、白河、南化、楠西、左鎮、龍崎山區，捐贈的單位從剛開始2、30個，至今100多處，白米也從剛開始的2、3000公斤、至去年滿10年的近2萬4千公斤。

受到疫情和景氣低迷影響，捐贈者有減少之勢，福陽閣仍堅持募捐活動，秉持主祀神明謝府元帥所教化「學著做手心向下的人」，每年募集普度白米，於法會結束後全數捐贈給弱勢團體，成為普度法會一大特色。

很多人不愛吃白米飯，但一包3公斤150元的白米，對社福團體卻是如降甘霖般的珍貴，也是幾十位長輩們吃飽的一餐飯！許育嘉表示，一包不嫌少！讓小愛涓滴成大愛，看著長輩吃著飯的滿足和歡喜，那是一種為人子女的感恩和祝福！敬請各界共襄盛舉。