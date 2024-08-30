網爆「茶の魔手」飲料下藥性侵女客　台南開元店怒告妨害名譽

▲有網友在網路社群PO文爆料指控，台南市北區一家飲料店，如有女孩來買飲料，他們就會在飲料裡面放迷姦藥，讓女孩喝了之後，再企圖強姦他們，請女性朋友注意。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO文爆料指控，台南市北區「茶の魔手」台南開元店，如有女孩來買飲料，他們就會在飲料裡面放迷姦藥，讓女孩喝了之後，再企圖強姦他們，請女性朋友注意，已經有多名女性受害者，向警方報警處理了，台南市警五分局指出，業者已對PO文網友提出妨害名譽告訴，全案由警方偵辦中。

有網友在爆料公社PO文爆料指控北區「茶の魔手」台南開元店：「請大家注意台南這家店家是一間詐騙集團公司，如果有女孩來買飲料，他們就會在飲料裡面放迷姦藥，讓女孩喝了之後，再企圖強姦他們，請女性朋友注意，已經有多名女性受害者，向警方報警處理了」。另也有PO文；「你們這家店家的員工怎麼可以看女孩長的漂亮，就在飲料裡面偷偷放迷姦藥呢？然後你們員工又去輪姦這位女孩，難道你們不知道放迷姦藥來輪姦女孩是違法的嗎？請大家注意這一家店家，是一間詐騙集團公司…」。

▲台南市警五分局開元派出所所長陳宏全指出，目前沒有接獲任何女子遭到飲品下藥之報案，對於臉書貼文一事，店家已至派出所提出妨害名譽告訴。（圖／記者林東良翻攝）

台南市警五分局開元派出所所長陳宏全指出，目前沒有接獲任何女子遭到飲品下藥之報案，對於臉書貼文一事，店家已至派出所提出妨害名譽告訴，將通知貼文者到案說明，全案目前由五分局偵辦中。