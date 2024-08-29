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半導體大廠投資設廠　台南經濟轉型AI發展

▲美光收購友達台南廠，未來該廠將轉做前端晶圓的研發，台南市長黃偉哲表示，台南市政府已超前部署再生水、綠電、及人才培育，因應大南方科技S廊帶核心區的發展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲美光收購友達台南廠，未來該廠將轉做前端晶圓的研發，台南市長黃偉哲表示，台南市政府已超前部署再生水、綠電、及人才培育，因應大南方科技S廊帶核心區的發展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

美光收購友達台南廠，引發世界關注，未來該廠將轉做前端晶圓研發，市長黃偉哲表示，隨著AI應用不斷擴大，與AI發展相關的半導體、DRAM、伺服器、EUV、濾網等週邊產業進駐台南，不僅促使面板業等科技業的轉型，也帶動南部就業類型的改變，市府已超前部署再生水、綠電、及人才培育，因應大南方科技S廊帶核心區的發展。

台南市經發局林榮川局長認為，有面板雙虎之稱的群創與友達，近年轉型先進封裝或智慧製造，傳統面板產線也陸續收斂，成為台積電、美光等半導體大廠的收購焦點。尤其台積電近來在台南陸續擴大3奈米與先進封裝產線，8月收購群創南科5.5代廠，被認為是要擴大CoWoS封裝產能，以因應NVIDIA GB200等AI晶片的出貨需求。台南的半導體聚落更加蓬勃，如台廠盟立、帆宣、辛耘等，目前均有擴大產能或設廠等計畫。

▲美光收購友達台南廠，未來該廠將轉做前端晶圓的研發，台南市長黃偉哲表示，台南市政府已超前部署再生水、綠電、及人才培育，因應大南方科技S廊帶核心區的發展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

以8月20日為例，南科公布微影半導體公司進駐台南園區，該公司是全球第一套採用LED光源投影曝光機的解決方案提供者，被業界視為「台灣版的艾斯摩爾」，預計投資5.5億元，將在台灣量產製造曝光機、配套的塗布顯影及檢測設備。同一天，台灣化學濾網專業供應商鈺祥企業股份有限公司，投資13億元在柳營環保科技園區，於20日啟用全球首座先進製程濾網再生中心，將供應三奈米以下先進製程環境控制所需濾網，預計月產能可達到9萬片。

林榮川局長指出，隨著經濟部21日證實AMD在沙崙智慧綠能科學城設置研發中心，國科會也在22日宣布智慧科技大南方生業生態系計畫，將以台南沙崙為核心，打造AI產業化與產業AI化的基地，並將效益擴散到大南方各縣市。

▲美光收購友達台南廠，未來該廠將轉做前端晶圓的研發，台南市長黃偉哲表示，台南市政府已超前部署再生水、綠電、及人才培育，因應大南方科技S廊帶核心區的發展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

所以林榮川局長認為，未來台南市的半導體聚落，將會因為AI產業的進駐而加速發展，最顯著的案例就是AI伺服器大廠緯穎科技，今年將在台南的南科三期動土，未來可就近了解台積電的先進晶片產能，並與南茂、群創等封裝合作，創造AI產品與半導體聚落的多方贏面。台南市也已聯合太陽光電三大公會與多家指標型綠電業者，完備AI及半導體產業發展所需的再生能源，全力協助推動淨零碳排，成為相關產業的能源後盾。

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半導體投資設廠台南經濟AI

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