超扯！大馬男飛台灣當臨檢扮假檢警　下機5小時被逮　

▲▼ 大馬男飛來台灣當車手遭逮 。（圖／記者戴上容翻攝）



記者戴上容／新北報導



新北市三重區一名36歲郭姓女子，日前遭遇詐騙集團常用的「假檢警」詐騙手法，對方要求她提領一百萬元交給「檢察官」保管。郭女機警地撥打165反詐騙專線查證，隨後前往警局報案，並與警方合作設計，成功逮捕了鄭姓馬來西亞籍詐騙車手。警方驚訝的是，這名鄭嫌早上剛抵台不到5個小時就被逮捕，偵訊後依移送法辦，並送往新北專勤隊暫時收容。

據了解，郭女本月初接到一通自稱是高雄市刑事警察大隊偵查員的電話，對方稱她的銀行帳戶遭詐騙集團利用，已有多名受害者。隨後，又有一名自稱是檢察官的人，主動加入郭女的LINE聯繫，聲稱郭女涉嫌重大，無論去哪裡都必須向偵查員報告，並表示24小時隨時掌控她的行蹤。

假檢察官進一步要求郭女將帳戶中的100萬元提領出，交給檢方保管，聲稱此舉是為了防止不法資金的流動。郭女察覺事有蹊蹺，立即撥打165反詐騙專線查證，隨後前往三重分局光明派出所報案，尋求警方協助，在警方協助下，郭女與詐騙集團將計就計，於本月8日下午1時許與對方相約在三重重新路三段一間超商進行現金交付。

當詐騙車手現身時，埋伏的警員迅速上前將其逮捕。警方查驗身份後驚訝發現，26歲的鄭姓詐騙車手並非台灣籍，而是馬來西亞籍。經過進一步調查，得知鄭嫌當天上午6時剛抵達台灣，下午1時便進行詐騙，隨即被警方當場逮捕。

鄭嫌辯稱自己並非車手，而是受馬來西亞朋友介紹來台擔任「取貨員」，但相關證據確鑿，警方仍依詐欺罪與假冒公務員罪將其移送新北地檢署偵辦，並送往新北專勤隊暫時收容。