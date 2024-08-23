屏東5煞酒後討債！警制止遭「磅秤」砸頭噴血　現場亂鬥畫面曝

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東縣車城鄉發生討債糾紛，黃姓男子22日19時許報案稱，家中遭酒醉的52歲潘姓男子等5人闖入，說他兒子積欠債款，如果不還就要將人押走，警方到場時，遭潘男等5人持磅秤攻擊，支援警力將5人全數當場逮捕，詢後全案依妨害公務、傷害及聚眾鬥毆等罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦。

▲潘姓等5名男子酒後討債，持磅秤攻擊員警。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方指出，22日接獲黃男報案，指出住家遭潘男等5人闖入，並說他兒子欠潘男債款，如果不還要將人押走，警方趕到出示證件表明身分，仍遭潘男等5人持磅秤攻擊，造成一名警員頭部撕裂傷，送醫救治，在場支援警力立即將5人當場逮捕管束，並查獲證物磅秤1個、菜刀1把，帶返本分局偵辦，詢後全案依妨害公務、傷害及聚眾鬥毆等罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦。

▲▼5人持磅秤、刀攻擊員警。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春分局呼籲，民眾遇事應循正常管道解決，切勿因一時情緒激動而造成無法挽回的傷害，遇公務員執行職務時，如有不當言詞或行動、聚眾喧嘩，甚至強暴脅迫之違法情事，警方定嚴正依法究辦，決不寬貸。

▲全案依妨害公務、傷害及聚眾鬥毆等罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦。（圖／記者陳崑福翻攝）