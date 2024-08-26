台中柑橘女果農當藥頭！果園內賣毒當場被捕　遭檢方起訴

▲王女在果園交易毒品，遭埋伏警方上前逮補。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市刑大偵辦毒品案，發現1名從事果農的51歲王姓女子，為賺取外快當起藥頭販毒，警方展開蒐證，去年底趁著王女在果園交易毒品時，立刻上前逮補，當場查獲海洛因、安非他命等毒品。全案檢方近日偵結，依毒品罪嫌將她起訴。

台中市刑大偵二隊偵辦販毒案向上溯源，發現藥頭是豐原區的王姓女子，王女平時租用農地種植柑橘維生，卻利用農夫身份，暗地交易毒品，許多毒蟲藉由買柑橘的名義，向她購買毒品。

警方去年9月間趁著王女在果園交易毒品時，持搜索票將她拘捕到案，經搜索，當場查獲第一級毒品海洛因3包（毛重10.77公克）、第二級毒品安非他命1包（毛重0.59公克）及行動電話等贓證物，案經台中地檢署偵結，檢察官認犯罪事實明確，依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

▲警方當場查獲海洛因、安非他命等毒品。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方提警，毒品影響社會、家庭及個人深遠，販賣毒品害人害己；施用毒品嚴重傷害身體健康，且易受毒品控制而做出傷天害理的事情，警方對於毒品犯罪採取「零容忍」態度，再次呼籲遠離毒害幸福永在，珍惜生命拒絕毒品。