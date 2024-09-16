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女師被主官下令「每天幫買早餐」！討錢隔天慘被辭退　結局神逆轉

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲女老師被主管「令買每天早餐」還不給錢，她鼓起勇氣討錢「隔天秒被辭退」，結局卻神逆轉。（圖／翻攝自pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

一名在上海某教育培訓公司工作的女老師小美（化名）近日投訴，她的主管要求「必須每天幫忙買早餐」卻從來不都付錢，直到前陣子她受不了一直被拗，決定拒絕並要求對方付錢，不料隔天就收到辭退通知。事件曝光後，被投訴的公司火速介入調查，除了將該主管解雇外，也將恢復小美的工作。

根據陸媒《海西晨報》報導，小美1個月前入職上海一間教育培訓機構，工作的內容原本只是給學生們上課，然而幾日後公司一名劉姓女主管希望她來當助理，要求她每天上班時幫忙買三餐，她因為剛剛工作經濟拮据，擔心一旦拒絕可能會被開除，無奈之下只好同意。

小美曝光的對話截圖顯示，劉姓女主管列出了3大要求，包含「永遠讓我有礦泉水可以喝」、「早上要一杯中杯熱美式加雞蛋1個」、「午餐、晚餐要優質蛋白加蔬菜加主食，不吃油炸高糖，清淡為主」，並聲稱每周一會提前付錢，周五算總帳多退少補。

然而劉姓女主管卻完全沒有給她錢，後來她實在受不了，決定以「經濟緊張」為由，向劉女要求預付飯錢，不料對方還一臉疑惑問她「今天為什麼一直在問我要錢」，聽到她的原因後不但沒有體諒，還嗆她「你實在沒錢，你要靠自己賺，不能找我要」、「你這樣，我不敢用你了」。

▲▼女老師被要求「每天買飯帶水」　婉拒後竟秒遭辭退！主管下場慘了。（圖／翻攝自海西晨報）

▲小美跟主管的對話截圖。（圖／翻攝自海西晨報）

小美指出，她跟劉女討錢失敗後，隔天馬上就被人資約談辭退，氣得她將完整的對話截圖全部發送到公司群聊，沒想到立刻遭管理員刪除訊息並列入黑名單禁言，儘管劉姓女主管後來把錢全部結清，人資依然要求她自己離職，她無奈之下只好把事件公開到網路上，並感嘆「很無助也很可笑」。

事件鬧大後，公司火速介入調查。公司王姓負責人回應，小美被踢出群聊，應該部門自行組建的群聊，並非公司大群，應該是涉事主管劉女的個人行為，經查劉女確實有利用職權安排下屬處理個人私事，目前已經針對劉女作出解雇處分，至於另一名當事人（小美）將恢復正常工作。

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