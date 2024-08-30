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社會 社會焦點 保障人權

闆娘顧店中挨告「分身」盜刷信用卡　靠髮型、會員卡自救

記者黃翊婷／台北報導

一名經營某商店的老闆娘阿秀（化名）被指控在2021年間撿到別人遺失的錢包，還盜刷信用卡，因而挨告，但事發當時，她人正在店中顧店、帶孫子。台北地院法官日前審理此案，認為阿秀與盜刷者髮型不同，會員卡消費紀錄也有差異，最終裁定她無罪。

▲▼ 刷卡,結帳,消費,購物。（圖／達志／示意圖）

▲阿秀被指控侵占錢包、盜刷信用卡。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

檢方起訴指出，阿秀先前在台北市街頭撿到別人遺失的錢包，裡面裝有證件、銀行信用卡及現金1000元，她竟將錢包占為己有，還前往藥妝店、3C賣場消費3次，總計1887元，涉犯刑法第337條侵占遺失物罪、刑法第339條第1項詐欺取財罪，於是依法將她起訴。

阿秀則辯稱，她沒有撿到過別人的錢包，而且家中開店經營，盜刷事件發生時，她還在顧店、帶孫子，真的不是她去刷卡的。

台北地院法官調查發現，盜刷女子長髮及肩，而阿秀留著及耳短捲髮，兩人髮型不同，無奈因為監視器畫質較低，無法辨識兩人的面部特徵是否相同；此外，根據公開營業資訊顯示，盜刷事件發生時，阿秀經營的店確實處於營業時間。

法官接著指出，阿秀的3C賣場會員卡早已失效，在本案發之前，已有多年沒有消費紀錄，反觀盜刷女子的會員卡紀錄，可以發現她在案發之後還有以現金付款的消費紀錄，由此可見，阿秀與盜刷女子在刷卡支付紀錄部分，沒有任何重疊之處，難以認定兩人是同一人。

法官表示，從現有證據看來，都無法證明阿秀有侵占遺失物及詐欺取財的行為，最終因證據不足，裁定阿秀無罪，全案仍可上訴。

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